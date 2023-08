Plzeňské drahokamy. 5 fotbalistů Viktorie, kteří mají tržní cenu 2 miliony eur či víc

5. Tomáš Chorý – 2 miliony eur

Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Během posledního roku jeho tržní cena stoupla podle portálu TransferMarkt na trojnásobek a momentálně se blíží k hranici 50 milionů kor