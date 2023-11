Plzeňská přestavba pokračuje. 5 dříve klíčových hráčů Viktorky, kteří už nepatří k oporám

Co se s ním děje? To v Plzni nikdo neví. Pavel Bucha letos dal čtyři branky, naposledy se ale trefil v polovině září. Pětadvacetiletý záložník, který klepal na dveře reprezentace, se v současné době trápí. V posledním utkání se Slováckem šel z placu už o přestávce.

Adam Vlkanova

Loni v létě byl o Adama Vlkanovu velký zájem. Jednou nohou byl ve Slavii, nakonec ale odešel do Plzně. Patřil do reprezentace, ve Viktorce se ihned dostal do základní sestavy, hrál i Ligu mistrů. Jenže letos je vše jinak. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník odehrál v sedmi ligových zápasech jen 187 minut, do statistik se zatím nezapsal. Nezdá se, že by se na jeho pozici mělo něco měnit.

Foto: Profimedia.cz