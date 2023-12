Plzeňská přestavba. Podívejte se, kteří hráči v zimě mohou opustit kabinu Viktorky

Jindřich Staněk

Sedmadvacetiletý reprezentační gólman, který je jednou z možných reprezentačních jedniček, je považován za elitního brankáře celé ligy. Mělo se za to, že by se z Plzně mohl stěhovat do ciziny, v posledních dnech se ale žhavě spekuluje o jeho možném odchodu do Slavie. Ta by za Jindřicha Staňka mohla zaplatit skoro 50 milionů korun.