Plzeňská marodka. 3 důležití fotbalisté Viktorie, kteří jsou už měsíce mimo hru

Plzeň rozjela aktuální sezonu skvěle. Postoupila z kvalifikace do hlavní fáze Evropské ligy a je třetí v tabulce Fortuna ligy za suverénním duem pražských „S". Musí však řešit i několik komplikací.



Část 1 / 4



Viktorka byla v létě na přestupovém trhu poměrně aktivní, a jak se ukazuje, bylo to prozíravé počínání. Trenér Miroslav Koubek má totiž na marodce několik hráčů. Trojici důležitých fotbalistů západočeské ekipy, kteří jsou kvůli zranění už několik měsíců mimo hru, najdete v následujících kapitolách.

Rafiu Durosinmi – 11 měsíců mimo hru V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. 5 nejdražších cizinců na soupisce Plzně. Kolik stojí podle portálu TransferMarkt Durosinmi a spol? Aktuálně jednadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci loňského října vážně poranil koleno a musel na operaci, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. I přesto, že už skoro rok nehraje, jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na čtyři a půl milionu eur. Na hřiště by se mohl vrátit v jarní části sezony.

Jan Sýkora – 5 měsíců mimo hru Psal se začátek roku 2017, když Slavia dotáhla ke zdárnému konci přestup Jana Sýkory, za něhož poslala do Liberce okolo třiceti milionů korun. V Edenu si od šikovného univerzála hodně slibovali, jenže on svými výkony vysokou investici nikdy nesplatil. Během tří sezon, v nichž nosil sešívaný dres, dal jen pět branek, načež zamířil na hostování zpátky pod Ještěd. V sezoně 2019/20 působil v Jablonci a tento ročník mu vyšel na jedničku. Dal osm branek, přidal šest asistencí, ovšem místo ve Slavii už nezískal. 17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně V létě roku 2020 odešel za 700 tisíc eur do Poznaně. Vydržel tam rok, vyhrál polský titul a vrátil se zpět do vlasti, konkrétně do Plzně - nejdříve na roční hostování, které se v roce 2022 změnilo v přestup. Díky tomuto transferu vyhrál domácí soutěž a zahrál si Ligu mistrů. Odehrál úvodní dva zápasy proti Barceloně a Interu a hned v tom prvním na stadionu Nou Camp dal gól. Na začátku dubna si v ligovém střetnutí v Karviné poranil koleno, musel na operaci a od té doby je na marodce.

Christophe Kabongo – 2 měsíce mimo hru Navzdory exoticky znějícímu jménu je Christphe Kabongo českým reprezentantem do 21 let, který v dorosteneckém věku prošel akademie Sparty a Slavie. Od 17 let však působil v belgickém Lommelu. V létě jej odsud koupila Plzeň za 400 tisíc eur. Mladý forvard měl být ofenzivní posilou týmu a stačil odehrát za Viktorku jedno ligové utkání, ale na konci července si na předzápasovém tréninku před střetnutím s Hradcem Králové nešťastně poranil koleno, takže musel na operaci. V podzimní části sezony se na hřišti určitě neobjeví.