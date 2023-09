Plzeň už je zase hit. 7 hráčů Viktorky, kteří mohou být na přestupovém trhu v kurzu

Pod koučem Michalem Bílkem Plzeň sice vyhrála titul, dokonce se dostala i do Ligy mistrů, svými výkony ale nebavila. Letos je ovšem Viktorka jako vyměněná. Vítězí v Evropě, má nejlepší ofenzivu celé ligy a v tabulce stíhá Spartu se Slavií. Někteří hráči Plzně mohou být na přestupovém trhu zase v kurzu. O kom je řeč? Podívejte se.

Sedmadvacetiletý Jindřich Staněk je považován za nejlepšího českého gólmana ligy. V Plzni má pevnou pozici, patří i do reprezentace. V zahraničí o něm určitě dobře ví, čas na lukrativní přestup se mu ale krátí. Na druhou stranu, v 27 letech ještě může dostat dobrou nabídku.

Liberijský stoper hrál ještě loni druhou ligu za Vyškov. V létě přišel hostovat do Viktorky a rychle se stal jednou z opor. O víkendu dal svůj první ligový gól, dobré výkony předvádí i v Evropě. Pokud takto bude jednadvacetiletý bek pokračovat, brzy se může posunout dál.

Robin Hranáč

Když se do Plzně vracel v létě z Pardubic, sám netušil, jestli se v kádru Viktorky udrží. Teď je z něj jeden z klíčových hráčů týmu, který si svými výkony říká taky o reprezentační pozornost. Je mu 23 let, pro zahraniční kluby by mohl být zajímavý.

