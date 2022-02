Plzeň se zbavuje cizinců. Podívejte se, kteří zahraniční hráči za vlády kouče Bílka opustili Viktorku

Pětadvacetiletý křídelník na sebe výrazně upozornil v Karviné, kde si ho vyhlédly i přední ligové kluby. Adriel Ba Loua přestoupil v létě roku 2020 do Plzně a loňskou sezonu končil se sedmi góly a šesti nahrávkami. S trenérem Bílkem ale společnou řeč nenašel a na začátku letošního ročníku odešel za 1,2 milionů eur do polské Poznaně. V té toho však zatím moc neukázal, na kontě má jediný gól a jednu asistenci.

Nigerijský křídelník přišel do Plzně v roce 2018 ze Zlína. Ve Viktorce si od něj hodně slibovali, v Baťově městě byl Ubong Ekpai velmi produktivní, na západě Čech se ale pořádně neprosadil. Loni proto odešel hostovat do Českých Budějovic a v létě z Plzně zamířil natrvalo do Slavie. Jenže ani v Edenu toho moc neukázal a od zimy je na hostování v Baníku Ostrava.

Marko Alvir

Sedmadvacetiletého chorvatského záložníka přivedla do České republiky Slavia. Marko Alvir ale za sešívané neodehrál ani jeden ligový zápas a ostrou premiéru si tak odbyl až v Příbrami. Následně zamířil do Plzně, jenže za tu si během dvou sezon připsal pouhých jedenáct startů. V minulém ročníku proto hostoval v Českých Budějovicích a teď je ve slovinském Mariboru. Že by se do Plzně ještě vrátil, s tím už sám nejspíš moc nepočítá, zato v Mariboru hraje pravidelně.

Foto: Profimedia.cz