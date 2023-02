Plzeň potřebuje nový impuls. 7 hráčů, kteří mohou oživit hru Viktorky

Plzeň naposledy prohrála 0:2 na půdě Slovácka. Západočeši předvedli špatný výkon a zaznamenali už druhou jarní ztrátu. Trenér Michal Bílek nerad zasahuje do sestavy, teď ale zřejmě bude muset několik změn udělat. Jména sedmi hráčů, kteří mohou hru Viktorky oživit, najdete v následujících kapitolách.

Slovenský reprezentant přišel do Plzně na startu sezony ze Španělska. Odehrál dobré zápasy, nastupoval i v základní sestavě a do statistik zapsal dva góly a tři nahrávky. Jenže na jaře pětadvacetiletý křídelník, který dobře zvládá souboje jeden na jednoho, sbírá minuty jen po částech. Ve třech duelech odehrál pouze 35 minut.

Je mu 34 let, má za sebou řadu zranění, už jej nezdobí taková rychlost, jako dříve, stále ale umí být hodně platný. I proto jej Viktorka v létě přivedla zpátky z Jablonce. Sám Václav Pilař ale asi zřejmě čekal, že bude hrát víc. Na jaře byl na palce jen na 22 minut v duelu s Jabloncem.

Adam Vlkanova

V létě okolo něj bylo pořádně rušno. Zdálo se, že Adam Vlkanova míří do Slavie, nakonec ale skončil v Plzni. Tam se ihned postavil do základní sestavy, zahrál si Ligu mistrů a byl i v reprezentaci. Dal gól, přidal dvě nahrávky a patřil k oporám. Na jaře zaznamenal branku a asistenci v duelu s Brnem, ve třech jarních zápasech šel ale osmadvacetiletý univerzál do hry jen coby střídající hráč.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia