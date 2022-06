Plzeň pořád nemá dost. 4 zahraniční posily, které v létě zlákala mistrovská Viktorka

Mohamed Tijani (Benin)

Ještě v dobách, kdy hrával za Jihlavu, o něj stála Sparta. Pak se ale odhalily hráčovy zdravotní problémy a na Letné od něj dali ruce pryč. Mohamed Tijani místo toho zamířil do Slavie, za tu si ale připsal jen dva ligové starty. Potom hostoval v Liberci a v uplynulém ročníku se dostal do velmi dobré formy v Teplicích. V Edenu ani na Stínadlech ale pokračovat nebude, místo toho odešel zhruba za deset milionů korun do Plzně.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia