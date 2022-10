Plzeň míří na San Siro. Toto je 5 nejdražších hráčů, kteří působí v Interu Milán

Romelu Lukaku – 70 mil. eur

Inter Milán jej koupil v roce 2019 za 74 milion eur z Manchesteru United. Belgický kanonýr byl na San Siru k nezastavení a po dvou letech si vystřílel návrat do Premier League, konkrétně do Chelsea, která za něj zaplatila 113 milionů eur. Devětadvacetiletý forvard se ale v Anglii příliš neprosadil, a tak se vrátil na hostování do Interu. Za ten vinou zranění odehrál zatím jen tři ligové duely, na středeční zápas s Plzní už by měl být ale připraven.

Foto: Profimedia.cz