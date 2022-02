Plzeň mění přestupovou strategii. 5 posil, které Viktorka od léta přivedla na hostování

Jan Sýkora

V lize hrával za Liberec, Jablonec či Slavii, odkud v létě roku 2020 zamířil do Polska. O rok později, den po konci Plzně v bojích o pohárovou Evropu, přišel do Plzně, kde nahradil Adriela Ba Louu, jenž místo Sýkory zamířil do Poznaně. Ofenzivní univerzál, který je plzeňským odchovancem, se rozehrál k velmi dobrým výkonům a vrátil se i do reprezentace. V lize má na kontě tři góly a pět nahrávek.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia