Plzeň má hotovo. 4 posily, které Viktorka získala na jarní boje o titul

Libor Holík

Čtyřiadvacetiletý krajní obránce odehrál za Plzeň už minulé jaro. Ve Viktorce působil taky na podzim, na západě Čech však stále jen hostoval z Jablonce. To se ovšem v zimě změnilo, Plzeň využila opci ve smlouvě a získala Libora Holíka na trvalý přestup. Na podzim zasáhl do jedenácti ligových zápasů, zkušenosti sbíral i v Lize mistrů, ve které nakoukl do všech šesti duelů.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia