Plzeň hledá náhradu za Kalvacha. 3 ligoví záložníci, kteří by mohli přijít do Viktorky

Filip Zorvan – Olomouc

Je tak trochu v podobné situaci jako Kalvach. V dubnu bude mít 29 let, po sezoně mu končí smlouva. To znamená jednu z posledních šancí na odchod do zahraničí. Filipa Zorvana tato možnost láká, případná nabídka z Plzně by vše ale mohla změnit. Technicky laděný záložník je v životní formě, v této sezoně dal čtyři góly a přidal osm nahrávek.