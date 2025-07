Plzeň bude zase silná. 9 posil, které mají Západočechy vrátit v extralize zpátky nahoru

Část 1 / 10



V posledních pěti sezonách vyhořeli plzeňští hokejisté pokaždé v předkole play-off. Na ročníky 2017/18 a 2018/19, kdy došli až do semifinále, už pomalu sedá prach a v paměti je mají jen opravdoví fanoušci. Na západě Čech by na ně ale rádi navázali v příští sezoně, do které půjdou s pěknou řádkou nových posil. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 10 Ivo Sedláček (útočník) – 21 let Klub v sezoně 2024/25: JoKP (Finsko)

Bilance v sezoně 2024/25: 47 zápasů – 33 bodů (15+18), 10 zápasů v play-off – 0 bodů Útočník Ivo Sedláček se narodil v Brně a v Kometě se hokejově vzdělával až do dvacátých narozenin. Pak zamířil do Finska a uplynulé dvě sezony strávil ve druholigovém klubu JoKP, kde patřil k pilířům mužstva. V sezoně 2023/24 byl nejlepším hráčem soutěže podle počtu přesilovkových branek, což naznačuje, že byl hodně vytěžovaným forvardem. Agilní borec s šikovnýma rukama byl v ročníku 2019/20 členem reprezentačního týmu, který vybojoval na mistrovství světa hráčů do 17 bronzové medaile. V Plzni podepsal kontrakt do léta 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 Matyáš Filip (útočník) – 24 let Klub v sezoně 2024/25: Rytíři Kladno

Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 22 bodů (7+15) Z individuálního pohledu byla minulá sezona pro útočníka Matyáše Filipa nejlepší v dosavadní kariéře. I když s Kladnem nepostoupil do play-off, dočkal se premiérové pozvánky do reprezentace, kde odehrál čtyři zápasy a zaznamenal první bod. Hbitý, obratný a rychlý centr se nyní stěhuje do Plzně, kde podepsal smlouvu do konce ročníku 2026/27 a měl by být výraznou posilou ofenzívy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Lukáš Strnad (útočník) – 21 let Kluby v sezoně 2024/25: Slavia Praha + hostování v HC Plzeň

Bilance v sezoně 2024/25: 55 zápasů – 28 bodů (18+10), 3 zápasy v play-off – 0 bodů Drtivou část minulé sezony odehrál útočník Lukáš Strnad v prvoligové Slavii. V jejím dresu naskočil do 49 utkání a posbíral 27 bodů (18+9). Hostoval však také v Plzni, za kterou nastoupil v šesti zápasech základní části a ve třech duelech v play-off. Na západě Čech zřejmě zanechal slušný dojem, protože klub jej získal nastálo. Rychlý a dynamický křídelník podepsal smlouvu na příští dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Stuart Percy (obránce) – 32 let Klub v sezoně 2024/25: HC Vítkovice

Bilance v sezoně 2024/25: 35 zápasů – 15 bodů (5+10) Obránce Stuart Percy patřil k velkým nadějím kanadského hokeje. V roce 2011 po něm v draftu NHL sáhlo už v prvním kole Toronto, ale v elitní zámořské lize pak odehrál všehovšudy jen tucet zápasů, v nichž posbíral do statistik tři asistence. Až do roku 2020 bojoval o svou šanci ve farmářských týmech v AHL, jenže pak zřejmě pochopil, že NHL je pro něj uzavřenou záležitostí a vydal se do Evropy. Z kolébky hokeje až na český led. 16 nejproduktivnějších Kanaďanů v historii extraligy V ročníku 2020/21 hájil barvy klubu Vaasan Sport ve finské lize a pak dva roky oblékal barvy Českých Budějovic. V extralize zůstal, i poté, co mu na jihu Čech vypršela smlouva. Přesunul se do Vítkovic, kde získal kontrakt na dvě sezony. Po jeho uplynutí podepsal nový, opět na dva roky, tentokrát v Plzni. Dosud odehrál v tuzemské elitní lize 158 střetnutí a zaznamenal v nich 80 (26+54) bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 Michal Teplý (útočník) – 24 let Klub v sezoně 2024/25: Oceláři Třinec

Bilance v sezoně 2024/25: 45 zápasů – 15 bodů (3+12) V roce 2020 podepsal útočník Michal Teplý vstupní kontrakt s Chicagem, které jej draftovalo o rok dříve ve čtvrtém kole, ale během čtyř sezon nedostal ani jedinkrát šanci zahrát si v NHL. Jeho působištěm byl farmářský celek Rockfort Ice Hogs v soutěži AHL, kde si vedl velmi slušně. V ročníku 2023/24 posbíral v 72 zápasech 30 bodů (12+18) a byl sedmým nejproduktivnějším hráčem mužstva. 4 hráči, kteří po minulé sezoně opustili kabinu Třince. Jak moc budou Ocelářům chybět? Talentovaný borec se po pěti letech v zámoří vrátil před minulou sezonou zpět do Evropy a podepsal smlouvu v Třinci. Od fyzicky velmi dobře vybaveného hokejisty se očekával rychlý výkonnostní růst, což se ale nestalo. Po jednom roku se s Oceláři rozloučil a jeho další štací se stane Plzeň, které se upsal na příští sezonu. „Michal je mladý a perspektivní hráč, který vyniká dobrým pohybem a střelou. Věříme, že nám pomůže s produktivitou, zejména v přesilových hrách. Má parametry na to být dobrý hokejista,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Václav Pletka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 Jan Růžička (brankář) – 28 let Kluby v sezoně 2024/25: BK Mladá Boleslav + hostování v Slavia Praha a SC Kolín

Bilance v sezoně 2024/25: 20 zápasů, 1 zápas v play-off V osmadvaceti letech už má brankář Jan Růžička pěkně popsaný sportovní životopis. Mladoboleslavský rodák a odchovanec tamního klubu prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry a posléze se stal jedničkou bruslařského klubu. V sezoně 2022/23 si zachytal v Hradci Králové a v Pardubicích, načež se vrátil do mateřského oddílu. V minulém ročníku přišel o post prvního brankáře a musel se smířit se střídavými starty v první lize v dresu Slavie a Kolína. Letos v létě se rozhodl vyrazit za novou motivací a popere se o místo v kleci Plzně. Na západě Čech podepsal smlouvu na jednu sezonu s opcí na další ročník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Ondřej Pšenička (útočník) – 24 let Klub v sezoně 2024/25: Cornell University (NCAA)

Bilance v sezoně 2024/25: 30 zápasů – 22 bodů (9+13) Po pěti letech v zámoří se vrací do vlasti odchovanec pražské Sparty Ondřej Pšenička. Neuvidíme jej však v dresu holešovického klubu, nýbrž v barvách Plzně, které se upsal na dva roky s opcí na další sezonu. Takřka dvoumetrový obr strávil předchozí čtyři roky v univerzitní lize NCAA a v jeho osobě získává Plzeň šikovného tvůrce hry a výbušného bruslaře. „Ondra je velmi inteligentní hráč s výbornými fyzickými parametry. Jeho výška a síla budou pro nás cenným přínosem především v útočné fázi. Věříme, že v našem týmu bude mít ideální podmínky pro další růst,“ řekl pro klubový web hlavní trenér mužstva Josef Jandač. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Ville Petman (útočník) – 25 let Klub v sezoně 2024/25: SaiPa (Finsko)

Bilance v sezoně 2024/25: 59 zápasů – 49 bodů (19+30), 21 zápasů v play-off – 8 bodů (4+4) Luxusní úlovek! V osobě finského útočníka Villeho Petmana získává Plzeň mimořádnou hokejovou osobnost. Pětadvacetiletý borec, který má ve sbírce zlatou medaili z mistrovství světa hráčů do 18 let, strávil minulou sezonu v dresu celku SaiPa, který přivedl jako kapitán ke stříbrným medailím. Týmový hráč s vůdčími schopnostmi, který velmi dobře čte hru, a když je třeba umí hrát tvrdě do těla, se upsal Škodovce na jednu sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Mikko Petman (útočník) – 24 let Klub v sezoně 2024/25: SaiPa (Finsko)

Bilance v sezoně 2024/25: 59 zápasů – 31 bodů (10+21), 21 zápasů v play-off – 14 bodů (7+7) V plzeňské kabině se bude v příští sezoně mluvit finsky. Minimálně bratři Petmanové budou spolu komunikovat v mateřském jazyce. Spolu s pětadvacetiletým Villem totiž Západočeši získali na jeden rok také jeho o rok mladšího bratra Mikka. V sezoně 2020/21 vybojoval finský titul s celkem Lukko Rauma a letos se spolu se svým sourozencem radoval ze stříbrné medaile v dresu SaiPy. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu let 2020 a 2021 se podílel na zisku bronzových medailí třemi body v sedmi zápasech. Mikka je tvrdý, odolný a agresivní hokejista, který je jako většina Finů dobrým a rychlým bruslařem. „Oba bratry jsme sledovali delší dobu, první kontakt proběhl už na podzim. Dobře víme, jakým způsobem hrají, jak se chovají na ledě i mimo něj. Martin Straka je osobně navštívil při zápase a potvrdilo se, že jsou to nejen kvalitní hráči, ale i charakterově dobří kluci. Mají chuť se hokejově posouvat a chtějí udělat změnu. Oceňujeme jejich bojovnost, nasazení a to, že na ledě nikdy nic nevypustí, hrají vždy naplno. To ostatně prokázali i v uplynulé sezóně, kdy pomohli svému týmu až do finále nejvyšší finské soutěže. Věříme, že nám pomohou s přeměnou kádru na příští sezonu a herně nás posunou. Umí hrát spolu, ale i každý zvlášť,“ uvedl pro klubový web hlavní trenér týmu Josef Jandač. Foto: Profimedia.cz