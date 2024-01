Plzeň bez Buchy. 4 noví záložníci, kteří na jaře mohou patřit k oporám Viktorky

Bucha patřil v minulých letech k oporám Viktorky. Herně mu vyšel i podzim, je však otázkou, jestli nemá ještě na víc. Odchod do MLS by mu mohl dodat nový impuls.

Pokračování 3 / 5

Marek Havlík

Už se zdálo, že je okolo něj klid. Vypadalo to, že by Marek Havlík mohl zůstat ve Slovácku, které mu nabízí nadstandardní smlouvu. Jenže okolo nejlepšího ligového střelce stále krouží Plzeň, které by se, zejména v případě odchodu Buchy, hodil jako sůl. Autor deseti podzimních branek má 28 let, a tak má zřejmě poslední šanci na zajímavý přestup.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia