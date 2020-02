Platy Zadiny či Nečase v NHL. Podívejte se, kolik si letos vydělá sedm českých mladíků

Velmi dobré výkony letos v NHL předvádí David Pastrňák nebo Jakub Vrána. Oběma je 23 let. V nejlepší lize světa však působí i několik mladších českých hokejistů. Víte, kolik si letos vydělají? Podívejte se.

V NHL debutoval v sezoně 2017/18, kdy odehrál dvacet zápasů za Ottawu. Loni přidal pět startů a letos zatím zasáhl do 29 zápasů. Senators v aktuálním ročníku pomohl dvěma góly a třemi nahrávkami.

Dvaadvacetiletý bek debutoval v NHL teprve loni, už teď je ale jedním z klíčových hráčů Detroitu. Ofenzivně laděný bek má s Red Wings podepsaný tříletý kontrakt, který mu letos vynese 700 tisíc dolarů. Po nováčkovské smlouvě by měl mít ale výrazně lepší podmínky.

K zajímavé kariéře má nakročeno také Libor Hájek, který loni odehrál prvních pět zápasů v NHL. Letos v dresu New Yorku Rangers přidal dalších 28 startů. Na kontě má už pět asistencí.

Filip Chytil (20 let, New York Rangers) – 925 tisíc dolarů

Letošní sezonu překvapivě začal na farmě, vedení New Yorku Rangers jej ale brzy povolalo zpět do prvního týmu a Filip Chytil dokazuje, že do něj patří. Loni posbíral celkově 23 bodů, letos jich má na kontě zatím 18 (12+6).

Foto: Profimedia.cz