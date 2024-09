Piráti jsou zpátky. 4 známí hokejisté, kteří hrají za Chomutov v první lize

Michael Petrásek

Odchovanec Ústí nad Labem začal chytat v sezoně 2015/16 za Litvínov. Byl to ročník po titulu, který Vervě vychytal Pavel Francouz. Nahradit jej bylo velmi obtížné, Michael Petrásek však nepodával vůbec špatné výkony. V Litvínově byl ještě několik let, pevnou jedničkou se ale nikdy nestal. Ze severu Čech odešel do Polska a poté byl v Přerově či Děčíně. V průběhu loňského ročníku pak dvaatřicetiletý gólman zamířil do Chomutova, se kterým oslavil postup do první ligy.