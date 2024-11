Pilní sběratelé bodů. 5 nejproduktivnějších aktivních Čechů v součtu základní části a play-off NHL

Víte, co mají společného Patrik Eliáš, Jakub Voráček, David Krejčí či Milan Hejduk? Patří mezi nejproduktivnější české hokejisty v historii NHL, zároveň už jsou ale ve sportovním důchodu a žádný bod do statistik nepřidají. Zato mnozí další tuzemští borci jsou stále produktivní.



David Pastrňák je historicky nejproduktivnějším aktivním českým hokejistou v NHL. Kolik bodů v základní části a v play-off už dohromady posbíral? A jak jsou na tom v tomto ohledu další tuzemští borci, kteří působí v nejslavnější lize světa? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Martin Nečas (Carolina Hurricanes) – 310 bodů (280+30) Martina Nečase si Carolina vybrala před sedmi lety jako 12. hráče v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. V roce 2018 zářil na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní byl už šestým rokem nedílnou součástí sestavy Hurricanes. Magnet na úspěchy. 5 cenných trofejí, které už během kariéry získal Martin Nečas. Přidá i Stanley Cup? Předloni v létě mu vypršel vstupní kontrakt do NHL a podepsal novou dvouletou smlouvu. Finančně si polepšil, ale bylo zřejmé, že za výkony, jaké předváděl v minulých dvou sezonách, by si zasloužil trojnásobný plat, protože patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu. Svoje kvality předvedl i na letošním mistrovství světa v Praze, kde se významně zasloužil o zisk zlaté medaile. V létě to vypadalo, že jako chráněný volný hráč míří k arbitráži, protože se s Carolinou dlouho nemohl dohodnout na podmínkách nové smlouvy. Nakonec došlo k dohodě v podobě podpisu dvouleté smlouvy, a to je jistě pro obě strany dobře, protože Nečas předvádí v současné sezoně fenomenální výkony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Pavel Zacha (Boston Bruins) – 317 bodů (305+12) Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL tyto prognózy dlouho nedokázal naplňovat. Šestka draftu z roku 2015 v elitní zámořské lize debutovala v sezoně 2015/16, kdy zasáhla do jednoho zápasu a připsala si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal český forvard 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57) a ještě lépe si vedl v minulé sezoně, v níž opět překonal padesátibodovou metu a posunul si své individuální maximum o trochu výš. Že si jeho práce v klubu cení, napovídá i jeho čtyřletý kontrakt, který podepsal loni v lednu a jenž mu zajišťuje průměrný příjem ve výši 4,75 milionu dolarů za sezonu, což z něj momentálně dělá devátého nejlépe vydělávajícího hráče Bruins. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 549 bodů (506+43) Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už kroutí dvanáctou sezonu. Během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda. Věrňáci. 20 českých hokejistů, kteří s jedním klubem spojili alespoň 10 let kariéry v NHL Šestkrát si zahrál v play-off NHL a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Současnou osmiletou smlouvu podepsal v roce 2022 a udělala z něj jednoho z nejlépe placených hokejistů v elitní zámořské lize. V současné sezoně mu zajišťuje příjem ve výši 10,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 584 bodů (483+101) V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. Příjemná překvapení. 15 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům během deseti sezon dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. David Pastrňák (Boston Bruins) – 836 bodů (749+87) David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000. Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. S písmenem „B“ na hrudi nyní kroutí jedenáctou sezonu a drží si průměr jednoho bodu na utkání. Havířovský odchovanec má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu a dělá z něj jednoho z nejlépe placených hráčů v NHL. Foto: Profimedia.cz