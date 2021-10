Pikantní souboj v Edenu. 4 současní hráči Slavie, kteří si v lize zahráli i za Plzeň

Nigerijský křídelník načal svou ligovou kariéru v Liberci. Poté hrával za Zlín a z Baťova města zamířil do Plzně. S Viktorkou si sice zahrál v Lize mistrů, na západě Čech se ale jinak moc neprosadil, a tak hostoval v Českých Budějovicích. O to překvapivější bylo, když se v létě objevil ve Slavii. Ze začátku se sázka na něj vyplácela, Ubong Ekpai dal gól i v Evropské lize proti Legii Varšava, v posledních zápasech ale herně hodně uvadl.

Dres Plzně v lize oblékal také pětadvacetiletý slovenský reprezentační záložník Jakub Hromada, který hrál za Viktorku během sezony 2016/17. Tehdy se prezentoval dobrými výkony, západočeský klub na něj ale neuplatnil opci a Jakub Hromada se měl vrátit do Sampdorie. Místo toho ale zamířil do Slavie, kde působí doteď. Část jeho slávistického angažmá ho ale provázely zdravotní problémy.

Michael Krmenčík

Ve Viktorce dostal první ligovou šanci. Díky výkonům v Plzni se Michael Krmenčík podíval do reprezentace a odrazil se i vstříc svému prvnímu zahraničnímu angažmá do belgických Brugg. Jenže to mu vůbec nevyšlo, a tak se osmadvacetiletý útočník vrátil v létě domů. Ne však do Plzně, ale do Slavie, kde se mu však zatím moc nevede. Po posledním utkání proti Olomouci pokřikoval na plzeňskou adresu hanlivé pokřiky, což mu fanoušci Viktorky dají v neděli určitě pořádně sežrat.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia