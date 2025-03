Pikantní série. 3 důležití útočníci Pardubic, kteří hráli za České Budějovice

Pětadvacetiletý útočník se narodil v Německu, v mládí ale hrával za České Budějovice. V roce 2016 odešel do zámoří, odkud se před minulou sezonou vrátil domů – na jih Čech. Za Motor odehrál parádní sezonu, sbíral body a dostal se do reprezentace, se kterou získal titul v Praze. V tomto ročníku ale odehrál za České Budějovice jen 13 zápasů. Už delší čas totiž bylo jasné, že je dohodnutý s Pardubicemi, kam nakonec zamířil i dříve, než měl. V základní části posbíral 16 bodů v 31 zápasech, jeden gól dal i ve čtvrtfinále – právě proti Motoru.

Jiří Smejkal

Stejně jako Sedlák se v Českých Budějovicích narodil. V mládí za ně hrával, pak odešel do zámoří, byl v Záhřebu a následovalo angažmá ve Spartě. Z Prahy se odrazil do Finska, hrál i ve Švédsku a v minulém ročníku nastoupil do 20 zápasů za Ottawu. Po návratu do extraligy zakotvil v Pardubicích, v základní části posbíral 28 bodů a už se trefil i v play-off.

