Pikantní přestupy mezi rivaly. Které hokejisty si v uplynulých letech vyměnila Sparta s Pardubicemi?

Oba celky jsou před každou sezonou pasovány do role největších favoritů. Aby ne, jejich kádry totiž tvoří reprezentanti, bývalí hráči NHL, či rozdíloví borci ze zahraničí. Jenže i přes papírovou sílu a neskrývané ambice zatím ani jeden z klubů v poslední dekádě na titul nedosáhl. A tak v jejich kádrech pravidelně probíhá silný průvan, který hned několik hráčů zanesl i na opačnou stranu barikády. V následujících kapitolách najdete šest případů z uplynulých let, kdy hráči putovali právě mezi těmito dvěma mužstvy.

Z Pardubic se Košťálek před rokem přesunul do Vítkovic, tam však zůstal pouze jednu sezonu a v nadcházejícím ročníku by tak opět měl oblékat dres Dynama.

To neuniklo pozornosti Pardubic a jejich majitele Petra Dědka, který rázného obránce přetáhl do Dynama. A stejně jako Říčka, také Košťálek na východě Čech hned v první sezoně zářil. S jednačtyřiceti body se stal nejproduktivnějším obráncem nejvyšší soutěže, ani to však Pardubicím nestačilo. Stopku jim překvapivě jednoznačně už ve čtvrtfinále vystavil českobudějovický Motor.

Ten vzbudil také v Pardubicích, kde se v roce 2022 rozhodli, že bude lepší jej mít ve svých řadách a obnovit tak fungující partnerství s Košťálkem. Fungovalo to, a to dokonce natolik, že hned po první společné sezoně v Dynamu si oba zmiňovaní vysloužili nominaci na mistrovství světa.

Tomáš Hyka (květen 2024, z Pardubic do Sparty)

Odchovanec Mladé Boleslavi byl od raného mládí považován za obrovský talent a svůj extraligový debut v barvách Bruslařského klubu si odbyl už v 18 letech. Následovala dvouletá štace v kanadské juniorce, rok ve Švédsku a v roce 2014 pak návrat domů, kde se na další tři sezony zařadil k oporám středočeského klubu. Ročník 2016/17 se mu dokonce povedl natolik, že jej reprezentační trenéři nominovali na mistrovství světa a co víc, na stole mu přistála nabídka smlouvy z NHL!

Na další dva roky se tak Hyka přesunul do zámoří, kde odehrál 27 zápasů za Vegas Golden Knights a mnoho dalších na farmě. Následoval přesun do KHL, odkud se po vypuknutí ruské válečné agrese na Ukrajině opět vrátil do extraligy. Nikoli však do Boleslavi, nýbrž do Pardubic.

V Dynamu odehrál dvě sezony, po ročníku 2023/24, v němž Pardubice nezvládly sedmý zápas finálové série s Třincem, však byl Hyka jedním z těch, kteří odnesli rozsáhlou čistku v kádru. Toho okamžitě využila Sparta, která účastníkovi dvou světových šampionátů a také olympijského turnaje v Pchjongčchangu nabídla smlouvu a v jejíchž službách se nyní dvaatřicetiletý forvard připravuje na svou druhou sezonu.

Foto: Profimedia.cz