Pikantní přestupy. 5 hráčů z Edenu, kteří místo Sparty nakonec přestoupili do Slavie

Jsou tomu už více než dva roky, co Nicolae Stanciu přestoupil za 96 milionů korun do Sparty. Jenže na Letné moc dlouho nevydržel a po roce zamířil do Saúdské Arábie. Netrvalo to však moc dlouho a v kuloárech se začalo spekulovat o jeho možném návratu na Letnou. Stanciu do Prahy skutečně zamířil, jenže místo Sparty si zvolil Slavii. A ta svému rivalovi vyfoukla i další hráče. Více už se ale dočtete v následujících kapitolách.

Foto: Czech News Center / Rušinová Mária / CNC / Profimedia