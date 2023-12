Pikantní přestupy. 4 obchody, které v zimě mohou otřást ligovou scénou

Jindřich Staněk

Sedmadvacetiletý reprezentační gólman je oporou Plzně, je však otázkou, jak dlouho ještě ve Viktorce vydrží. Žhavě se totiž spekuluje o jeho přesunu do Slavie, která se zřejmě připravuje na konec Ondřeje Koláře. Staňka brzdily zdravotní problémy, přesun do Edenu by pro něj byl ale velkou výzvou. Západočeši by za něj mohli získat okolo 50 milionů korun.