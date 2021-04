Pikantní přestupy. 4 hráči z Edenu, po kterých toužila Sparta, ale oni zamířili do Slavie

Jsou tomu už více než tři roky, co Nicolae Stanciu přestoupil za 96 milionů korun do Sparty. Jenže na Letné nevydržel a po roce zamířil do Saúdské Arábie. Netrvalo to však moc dlouho a v kuloárech se začalo spekulovat o jeho možném návratu na Letnou. Stanciu do Prahy skutečně zamířil, jenže místo Sparty si zvolil Slavii. A ta svému rivalovi vyfoukla i další hráče, kteří v současné době působí v Edenu. Více už se ale dočtete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ondřej Kolář V létě roku 2017 se málem odehrála velká brankářská rošáda. Tehdejší sparťanský kouč Andrea Stramaccioni přišel o Tomáše Koubka, jenž odešel do Rennes, a hledal za něj náhradu. Na Letné sice působil Martin Dúbravka, v zákulisí se ale schylovalo k zajímavé výměně. David Bičík měl odejít do Liberce - výměnou za Ondřeje Koláře, jenž by pak zamířil do Slovácka, odkud by přišel Milan Heča. Ten sice nyní ve Spartě působí, Kolář ale na Letnou nepřišel a nyní je oporou Slavie. Foto: Profimedia.cz

Petr Ševčík Z Liberce Sparta lákala i Petra Ševčíka, ovšem i ten nakonec skončil ve Slavii. Na Letné v té době totiž působili Nicolae Stanciu, Guélor Kanga a navíc se spekulovalo taky o návratu Bořka Dočkala. I proto si nyní šestadvacetiletý záložník v prosinci roku 2018 vybral sešívaný dres. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Holeš Před dvěma lety se zdálo, že Sparta přivede Tomáše Holeše, který patřil ke klíčovým hráčům Jablonce. Jenže do hry o něj vstoupila i Slavia, která byla nakonec úspěšnější. Jeho začátky v Edenu byly složitější a do sestavy se nedostával přes Vladimíra Coufala. V tomto ročníku se ale zabydlel ve středu sešívané zálohy a patří ke klíčovým hráčům Slavie. Dostal se i do reprezentace a v Evropské lize se blýskl gólem proti Arsenalu. Foto: Profimedia.cz