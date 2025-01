Petržela nepřišel, další už ano. 5 zkušených hráčů, které trenér Vrba přivedl do Líšně

Luděk Pernica

Téměř 300 odehraných ligových zápasů, dvacet branek, deset asistencí. Taková je ligová bilance Luďka Pernici, který hrával za Brno, Jablonec a Plzeň. Ještě na podzim patřil do kádru Zbrojovky, během zimy se ale přesunul do konkurenční Líšně. V té by měl čtyřiatřicetiletý stoper patřit k oporám.