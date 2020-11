Petr Čech mezi nejdražšími. 5 gólmanů, za které Chelsea zaplatila nejvíc peněz

Je to sice už víc než rok, co Petr Čech ukončil hráčskou kariéru a dal se na dráhu funkcionáře, přesto byl nedávno (pro jistotu v nejisté době) zapsán na soupisku Chelsea. I když je to už pěkná doba, co do Londýna přišel z francouzského Rennes, stále patří mezi nejdražší gólmany v historii klubu.