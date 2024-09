Petr Čech mezi nejdražšími. 10 gólmanů, za které Chelsea zaplatila nejvíc peněz

Je to už pět let, co Petr Čech ukončil hráčskou kariéru. Přesto stále patří mezi nejdražší gólmany v historii klubu, ve kterém strávil nejslavnější a nejpovedenější léta své kariéry - v Chelsea.



Část 1 / 11



Vzpomenete si ještě, kolik Chelsea zaplatila za brankáře Petra Čecha? A tušíte, kteří další gólmani stáli londýnský klub nejvíc peněz? Jména deseti nejdražších posil mezi tyče, které přišly na Stamford Bridge, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Thibaut Courtois – 8,95 milionu eur Řadu let byl oporou Chelsea Petr Čech. Jenže Blues v roce 2011 koupili z Genku tehdy devatenáctiletého Thibauta Courtoise a nad českým gólmanem se začala stahovat mračna. Talentovaný Belgičan sice zamířil nejdříve na hostování do Atlétika Madrid, ale po třech letech se hlásil zpět na Stamford Bridge, kde se postupně stal jedničkou. V roce 2018 přestoupil do Realu Madrid, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Gabriel Slonina – 9,09 milionu eur Nejeden fotbalový fanoušek byl předloni v létě hodně překvapen, když Chelsea oznámila, že kupuje za více než devět milionů eur z Chicaga teprve osmnáctiletého gólmana Gabriela Sloninu. Šlo o jeden z prvních nákupů pod novým vlastníkem klubu, jímž se stal po nuceném odprodeji oddílu ruským miliardářem Romanem Abramovičem americký byznysmen Todd Boehly. Sledujte je. 5 talentovaných mladých gólmanů do 23 let, z nichž rostou velké hvězdy Jenže od přestupu na Stamford Bridge neodchytal Slonina v dresu Blues ani jedno utkání. Nejdříve ještě zůstal na hostování v USA, pak byl zapůjčen do belgického Eupenu a sezonu 2024/25 stráví v Barnsley ve třetí anglické lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Asmir Begovič – 11 milionů eur Gólmana Asmira Begoviče z Bosny a Hercegoviny koupila Chelsea v roce 2015 ze Stoke City, kterému zaplatila 11 milionů eur. V londýnském klubu toho ale moc neodchytal, dohromady si zapsal do statistik jen 33 startů ve všech soutěžích a v roce 2017 ho koupil Bournemouth. Chelsea na něm ale neprodělala, nový klub za něho totiž zaplatil o půl milionu eur víc, než za kolik na Stamford Bridge přišel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Petr Čech – 13 milionů eur Žádný jiný český brankář dosud nestál tolik co Petr Čech. Nejprve zamířil ze Sparty do Rennes, kde zaujal přední evropské kluby. V sezoně 2003/04 se stal nejlepším gólmanem soutěže a následně odešel do Chelsea, která za něj zaplatila přes 300 milionů korun. 3 Češi, které v minulosti koupila Chelsea. Dohromady za ně zaplatila víc než 800 milionů korun S týmem ze Stamford Bridge vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu a získal čtyři tituly v Premier League. Díky výkonům v brance londýnského klubu se dostal do společnosti nejlepších brankářů planety, v roce 2015 však jeho spojení s Chelsea skončilo a za 14 milionů eur přestoupil do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Djordje Petrovič – 16 milionů eur Sázka na budoucnost – tak se mluvilo loni v létě o přestupu srbského brankáře Djordjeho Petroviče na Stamford Bridge. Londýňané zaplatili americkému klubu New England 16 milionů eur (další dva miliony může získat na bonusech) a pojistili si talentovaného gólmana až do roku 2030. V minulé sezoně odchytal 23 utkání, v té současné se však odporoučel na hostování do francouzského Štrasburku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Mike Penders – 20 milionů eur Zatím naposled zaplatila Chelsea balík peněz za brankáře letos v létě, kdy za 20 milionů eur koupila z Genku teprve devatenáctiletého Mika Penderse. Dvoumetrový čahoun je mimořádným talentem a jednou by mohl v belgické reprezentaci zaujmout místo Thibauta Courtoise. Na Stamford Bridge podepsal kontrakt do roku 2032, ale zatím zůstává ve svém mateřském klubu na hostování do konce sezony 2024/25. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Robert Sánchez – 23 milionů eur Současnou brankářskou jedničkou Chelsea je šestadvacetiletý Španěl Robert Sánchez, kterého anglický klub získal loni v létě za 23 milionů eur z Brightonu plus další dva miliony v bonusech. Bez tří centimetrů dvoumetrový obr odchytal v minulé sezoně 16 ligových utkání, v té současné ale zatím nikoho jiného mezi tyče nepustil. Ve třech zápasech inkasoval pět branek, ani jednou však neudržel čisté konto. Na Stamford Bridge má podepsanou smlouvu do roku 2030. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Edouard Mendy – 24 milionů eur Stejně jako kdysi Petr Čech, přišel na Stamford Bridge v září roku 2020 také Édouard Mendy. Londýnský klub poslal za tehdy osmadvacetiletého brankáře do Francie 24 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že předchozí brankářská jednička Kepa Arrizabalga byl absolutně z formy, ukázalo se to v tu chvíli jako dobře vynaložené peníze. Mendy se rychle sžil s týmem, stal se oporou a měl jisté místo mezi tyčemi. V ročníku 2022/23 však kvůli zdravotním problémům v souhrnu téměř tři měsíce nehrál a v létě roku 2023 zamířil ze Stamford Bridge za lákavým výdělkem do Saúdské Arábie. Aktuálně dvaatřicetiletý borec se narodil ve Francii, ale reprezentuje zemi svých předků - Senegal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Filip Jörgensen – 24,5 milionu eur Trochu to vypadá, že v Chelsea někdo trpí brankářskou mánií, která jej neustále nutí nakupovat drahé gólmany. Od loňského léta totiž koupil čtyři muže v rukavicích v souhrnné hodnotě přes 80 milionů eur. Nejdražším z nich byl na konci letošního července dánský reprezentant do 21 let Filip Jörgensen, za kterého poslali Blues do španělského Villarrealu přes 24 milionů eur. Za sebou má jedinou vydařenou sezonu v La Lize. Na Stamford Bridge podepsal sedmiletou smlouvu, která vyprší v roce 2031. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Kepa Arrizabalaga – 80 milionů eur Dlouho předlouho byl nejdražším brankářem fotbalové historie Ital Gianluigi Buffon, jehož Juventus Turín koupil v roce 2001 z Parmy za více než 50 milionů eur. Až v létě roku 2018 se objevil na trhu gólman, za něhož byl některý z evropských velkoklubů ochoten zaplatit víc. Majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič udělal nového nejdražšího strážce malého vápna ze Španěla Kepy Arrizabalagy. Odchovanec baskického Bilbaa přišel na Stamford Bridge za 80 milionů eur jako náhrada za Belgičana Thibauta Courtoise, jenž zamířil za přibližně poloviční částku do Realu Madrid. Nejcennější české rukavice. 6 nejdražších přestupů tuzemských fotbalových gólmanů v historii Jenže v roce 2020 absolutně ztratil formu, kupil chybu za chybou a přišel o post jedničky mezi tyčemi. Nová akvizice - Édouard Mendy - se z místa, které suverénně zaujal, dlouho vytlačit nedal, až postupem času dostával Kepa opět víc příležitostí. V londýnském klubu má smlouvu do roku 2026, ale loni v létě se jeho osud podivuhodně propojil s osudem Courtoise. Realu se totiž vážně zranila brankářská jednička a Bílý balet rychle hledal plnohodnotnou náhradu. Vsadil právě na Kepu, který přišel na San Bernabeu na hostování do konce sezony. Na San Bernabeu si nevedl zle a s Bílým baletem vyválčil mistrovský titul v La Lize i vítězství v Lize mistrů. V londýnském klubu už však pro něj není místo. Na konci srpna byl totiž opět vyexpedován na hostování, tentokrát do Bournemouthu, kde bude figurovat na soupisce do konce aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz