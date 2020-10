Petr Čech a jeho konkurenti. 4 brankáři, kteří nyní figurují na soupisce Chelsea

Brankářskou jedničkou Chelsea je Kepa Arrizabalaga. Šestadvacetiletý španělský brankář přišel do Londýna před dvěma lety za 80 milionů eur z Bilbaa, jenže jeho forma teď není taková, jakou si vedení Blues představuje. Jedenáctinásobný španělský reprezentant v posledních zápasech předvedl několik zbytečných kiksů a je otázkou, co s ním Chelsea zamýšlí dál.

Willy Caballero

Kepovi kryje záda Willy Caballero. Jenže zkušenému gólmanovi z Argentiny je už 39 let a tak je jasné, že se nejedná o brankáře, na němž by měli Blues do budoucna stavět. V letošní sezoně bývalý gólman Manchesteru City naskočil zatím do dvou soutěžních zápasů.

Foto: Profimedia.cz