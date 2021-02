Z vesnice do světa velkého fotbalu. Petr Čech a 4 další hráči, kteří nastartovali kariéru v Blšanech

Blšany naposled hrály v krajském přeboru, ale v sezoně 2016/17 nedokázal oddíl poskládat jedenáctku schopnou hry a byl ze soutěže vyřazen. Následně oddíl zanikl. Přestože už ale neexistuje, z české fotbalové mapy se úplně nevytratil. Živoucím důkazem jsou hráči, kteří s oddílem spojili část své kariéry. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět nejznámějších borců, kteří s dospělým fotbalem začínali právě v Blšanech.

Patrik Gedeon Důrazný záložník Patrik Gedeon na začátku kariéry strávil v Blšanech dlouhých šest sezon a pak zamířil do Slavie. Podíval se také do Polska nebo Lichtenštejnska, kde kopal za tehdy ještě amatérský Vaduz druhou nejvyšší švýcarskou soutěž. Matadoři a veteráni. 11 nejstarších fotbalistů, kteří od roku 2003 hráli v nejvyšší české soutěži Lídr na hřišti i v kabině se o dva roky později vrátil zpátky do Blšan. Od roku 2008 hrál v Dukle Praha, kterou dovedl do první ligy. Momentálně je Geneonovi 45 let, ale stále ještě nepověsil kopačky na skobu. V aktuální sezoně je na soupisce divizního Chomutova. Foto: Profimedia.cz

Daniel Pudil Přestože Daniel Pudil patří mezi sparťanské odchovance, první ligu si poprvé vyzkoušel v dresu Blšan. Na severozápadě Čech ale vydržel jeden rok. Na konci sezony přestoupil do Liberce, kde se ve své premiérové sezoně radoval z mistrovského titulu. O další rok později si stejné pocity zopakoval v dresu Slavie. I v Polsku mají své „Blšany“. V elitní soutěži hraje dědina se 750 obyvateli Levonohý univerzál si prošel také belgickou, španělskou, italskou a naposledy anglickou soutěží. Od roku 2013 byl hráčem anglického Watfordu, odkud v sezoně 2015/16 hostoval v Sheffieldu Wednesday, kam posléze za jeden a půl milionu eur přestoupil. Od loňského léta působí ve Viktorii Žižkov. Foto: Profimedia.cz

Václav Drobný Václav Drobný si zahrál za Augsburg, Aston Villu nebo Spartak Trnava, první zkušenosti ale sbíral v Blšanech, kam přestoupil v osmnácti letech ze Sparty a navzdory nízkému věku se brzy propracoval do základní sestavy. Než se tento spolehlivý obránce vydal za svou první zahraniční štací do francouzského Štrasburku, odehrál za Chmelaře čtyři sezony. Dvojnásobný český reprezentant na konci roku 2012 tragicky zahynul při nočním bobování ve Špindlerově mlýně. Bylo mu pouhých dvaatřicet let. Foto: MAZAC PAVEL / CNC / Profimedia

Jan Šimák Talent od pánaboha, kterému sláva stoupla do hlavy. Nevybroušený diamant. O životě jednoho z nejnadějnějších českých fotbalistů toho bylo napsáno hodně. Málokdo ale ví, že svou bohatou kariéru začínal právě v Blšanech. Kreativní záložník po čtyřech letech zamířil do německého Hannoveru, kde na sebe Jan Šimák upozornil výbornými výkony, a brzy přestoupil do Leverkusenu. V bundesligovém celku však přišel také první herní propad, navíc se nepohodl s trenérem ani se spoluhráči. Prokletá Bundesliga! 6 českých fotbalistů, kteří v Německu zcela pohořeli Problémy začal řešit alkoholem a nezbavil se jich ani v dalších letech. Šimák se později objevil také v pražské Spartě a dalších třech německých klubech, v žádném z nich se ale neprosadil. Talentovaný fotbalista kopal posléze druhou ligu za rodné Táborsko, pak oblékal dres Střížkova a Českých Budějovic. Od léta roku 2016 byl hráčem Atzenbruggu v páté rakouské lize, pak zamířil do Horního Jiřetína, hrál za Chotoviny a naposled se mihl v celku TJ Sokol Lom. Foto: Profimedia.cz