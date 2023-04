Peter Olayinka a jeho krajané. 12 nejlepších hráčů z Nigérie, kteří prošli českou ligou

Víte, co mají společného Victor Osimhen, Wilfred Ndidi nebo Alex Iwobi? Všichni jsou hodně drazí, hrají ve špičkových evropských klubech a jsou z Nigérie. Několik šikovných hráčů z této africké země prošlo i českou ligou. Tucet těch nejlepších najdete v následujících kapitolách.

12. Stanley Ibe Působil v Palermu, byl na zkoušce ve Sportingu Lisabon, v roce 2005 zakotvil ve Střížkově a s pražským klubem vybojoval postup mezi tuzemskou elitu. Útočník Stanley Ibe hrál taky za Příbram a celkem v nejvyšší české soutěži zvládl 43 zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a na jednu nahrál. Jen dva jeho krajané odehráli na tuzemských pažitech víc minut. Foto: Profimedia.cz

11. Moses Usor Dva nigerijští útočníci odešli během ledna ze Slavie. Zatímco Yira Sor už patří belgickému Genku, jednadvacetiletý Moses Usor sice může působit v sešívaném dresu až do konce sezony 2024/25, kdy mu končí platná smlouva v Edenu, ale do konce aktuálního ročníku bude na hostování v Rakousku. Vrátí se ještě do Edenu? 6 zahraničních hráčů Slavie, kteří hostují v jiných klubech Talentovaný mladík má všechny předpoklady, aby jeho tržní cena rostla. Od loňského dubna, kdy přišel do Prahy, se zvedla dvacetkrát a nyní činí dva miliony eur. V české nejvyšší soutěži odehrál 16 utkání a dal v nich čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

10. Abdulrahman Taiwo Jen půl roku na hostování z Dunajské Stredy strávil v české nejvyšší soutěži útočník Abdulrahman Taiwo, ale i za tak krátkou dobu ukázal, že v něm vězí slušný fotbalový talent a potenciál. V lednu roku 2020 přišel pomoci Karviné se záchranou a svou misi splnil na výbornou. Odehrál 13 utkání a dal tři branky - povedlo se mu to v prvních čtyřech zápasech. Následně se vrátil na Slovensko. Foto: Profimedia.cz

9. Musefiu Olasunkanmi Ashiru Subtilní záložník Musefiu Olasunkanmi Ashiru se objevil v tuzemské lize během zimní přestávky v sezoně 2016/17, když přestoupil ze slovenského Tatranu Prešov do Zbrojovky Brno. To už měl za sebou také působení v několika dánských klubech. Ve Zbrojovce naznačil, že jeho angažování nebyl krok vedle. Uměl slušně přihrávat, rozuměl si s míčem a z 21 ligových zápasů, do kterých nastoupil, si třikrát odnesl ocenění pro Hráče utkání. V moravské metropoli ale moc dlouho nepobyl. Už v září 2017 odešel na hostování do Dunajské Stredy a následně zamířil z Brna zadarmo do Trnavy. Foto: Profimedia.cz

8. Muhamed Tijani Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a minulý ročník strávil v Táborsku. Až v aktuální sezoně se nastálo prosadil do kádru Baníku. V nejvyšší souteži zvládl dosud naskočit do 40 zápasů, dal čtyři góly a přidal k nim dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

7. Eugene Salami Útočník Eugene Salami prošel několika maďarskými kluby a v roce 2013 se ocitl v Teplicích. V prvním týmu vydržel dva roky a odehrál v něm 36 ligových zápasů, v nichž vstřelil šest branek a zaznamenal dvě asistence. V roce 2016 zamířil zpátky do Maďarska. Foto: Profimedia.cz

6. Kehinde Fatai Útočník Kehinde Fatai přišel do české ligy v roce 2015 z belgických Brugg. Předtím působil i v Rumunsku. Angažmá ve Spartě odstartoval parádně. Během podzimu vstřelil osm branek a zabydlel se v základní sestavě. Na jaře z ní ale vypadl a po sezoně odešel do Ruska. Foto: Profimedia.cz

5. Fortune Bassey Přes angažmá v nižších soutěžích se útočník Fortune Bassey propracoval do sestavy Českých Budějovic, kde se mu nesmírně povedla podzimní část sezony 2021/22. V 19 zápasech nastřílel devět gólů a k nim přidal jednu nahrávku a před jarní částí přestoupil do maďarského Ferencvároše, odkud ho získala jen o půl roku později na hostování plzeňská Viktorka. Na západě Čech už se mu ale tak moc nedařilo a ve 12 střetnutích se zapsal jen jednou mezi střelce. Celkem zvládl v tuzemské elitní lize odehrát 37 utkání a dal deset branek. Foto: Profimedia.cz

4. Wale Musa Alli Útočník Wale Musa Alli zamířil z Nigérie do Evropy ještě když byl teenagerem. V roce 2019 se upsal estonskému klubu Tallna Kalev a o rok později už byl v kádru druholigového rakouského Amstettenu. Loni v létě se opět posunul dál – konkrétně o dvě stovky kilometrů na severovýchod, a zakotvil v Brně. Se Zbrojovkou podepsal smlouvu do roku 2024 a měl se snažit probít do základní sestavy. To se mu podařilo a patří k nejpříjemnějším překvapením nejvyšší soutěže. Už osmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání, na kontě má tři góly, pět asistencí a 24 vytvořených brankových příležitostí v 26 zápasech. Foto: Profimedia.cz

3. Ubong Ekpai Ofenzivně laděný záložník Ubong Ekpai přišel v roce 2016 z Haify do Liberce. Za Slovan odehrál 16 zápasů, vstřelil čtyři góly a přesunul se do Zlína. V ročníku 2017/18 přidal dalších sedm branek a vysloužil si přestup do Plzně. Okusil Ligu mistrů, v kádru Viktorky se ale moc neprosadil a zamířil na hostování do Českých Budějovic. Ani Dynamo však nebylo jeho poslední zastávkou na cestě po českých klubech. Mihnul se ve Slavii a v Baníku Ostrava a v současném ročníku hájí barvy Mladé Boleslavi. Celkem má v české lize na kontě 102 střetnutí, 13 branek a devět asistencí. Foto: Profimedia.cz

2. Yira Sor Nigérijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v ročníku 2020/21 v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Během zimy se spekulovalo o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za mladého borce, který dal během podzimu tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026, ale příliš dlouho ho neudrželi. Letos v lednu odešel za více než 150 milionů korun do belgického Genku. V české lize za sebou nechal vizitku s 38 odehranými zápasy, čtyřmi góly a šesti asistencemi. Foto: Profimedia.cz