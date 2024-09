Pestrá minulost. 6 ligových klubů, kterými prošel Jan Kuchta, než odešel do Midtjyllandu

Jan Kuchta má sice teprve 27 let, ale jeho fotbalový životopis je poměrně bohatý. V české nejvyšší soutěži stačil oblékat dresy šesti prvoligových klubů. Ve kterých oddílech na domácí scéně hrál, na to odpovídají následující kapitoly.

Sparta Praha

Angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, Jan Kuchta kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se loni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur.

