Pešán hledá novou jedničku. 6 brankářů, kteří se mohou dostat až na mistrovství světa

Poslední světový šampionát v hokeji byl zrušený. Ten příští by se měl hrát v Lotyšsku a Bělorusku. Zatím vůbec není jisté, jak a za jakých podmínek turnaj proběhne, je však praktiky vyloučeno, že by na něj dorazily posily z NHL, čímž padá naděje na příjezd Pavla Francouze, Petra Mrázka nebo Davida Ritticha. Ze kterých brankářů tak čeští trenéři mohou vybírat? Podívejte se.

Třicetiletý Dominik Furch si připsal čtyři starty na mistrovství světa v roce 2016. V reprezentaci sbírá starty pravidelně a počítat s ním musí i kouč Filip Pešán. Furch se letos po roce stráveném ve Švédsku vrátil do KHL a hájí barvy Minsku, kde by se měl příští šampionát konat.

Dominik Hrachovina (Tappara Tampere)

Brněnský rodák byl součástí týmu na mistrovství světa v roce 2018, tehdy se ale do brány nedostal. Šestadvacetiletý Dominik Hrachovina, jenž se po parádním ročníku v Liberci vrátil do Finska, se však dostal do nominace na Karjala Cup a má před sebou reprezentační premiéru. Musí se s ním počítat.

Foto: Czech News Center / Rušinová Mária / CNC / Profimedia