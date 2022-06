Perspektivní jedenáctka. Ideální tým sezony 2021/22 anglické Premier League složený z hráčů do 23 let

Staré známé pořekadlo tvrdí, že „je mnoho povolaných, ale málo vyvolených“, čímž se nám snaží říct, že pouze talent k úspěchu nestačí. Nikdo se nedostane na vrchol bez tvrdé práce a horoucí touhy se tam vydrápat. Stovky zmarněných fotbalových talentů hovoří dost výmluvně o tom, že ne každý mladý hráč má potřebné odhodlání, aby naplnil svůj potenciál. O anglické Premier League se hovoří jako o nejkvalitnější fotbalové soutěži na světě. Ostrovní kluby si často stahují talenty z celé Evropy už před dovršením dvacátého roku života. Pokud ještě nemají 23 let, stále se o nich hovoří jako o mladých hráčích. Takže se nabízí otázka – kteří současní hráči z této kategorie se mohou stát brzy hvězdami Premier League? Na to odpovídají následující kapitoly. V nich najdete kompletní jedenáctku sezony 2021/22 v rozestavení 4-3-3, poskládanou z fotbalistů anglických týmů, kteří měli na startu ročníku maximálně 23 let.

Brankář: Aaron Ramsdale (Arsenal) Mnoho obočí šlo udiveně nahoru, když loni v létě podepsal Aaron Ramsdale smlouvu s Arsenalem, který za jeho přestup poslal do Sheffieldu United skoro 30 milionů eur. Velmi rychle se ukázalo, že to byly dobře investované peníze. V první sezoně na Emirates Stadium odchytal 34 utkání, ve kterých inkasoval jen 39 branek a dvanáctkrát udržel čisté konto. V severolondýnském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2025 a vypadá to, že s postem gólmana si Kanonýři v příštích letech nemusejí dělat starosti. Foto: Profimedia.cz

Talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold má teprve třiadvacet let, ale už pár sezon je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold je v současnosti zřejmě nejkreativnějším defenzivním fotbalistou současnosti. V uplynulém ročníku zaznamenal 12 gólových asistencí a byl v tomto ohledu nejlepší mezi všemi obránci v Premier League.

Stoper: Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Argentinský stoper Cristian Romero zamířil do Evropy už ve 20 letech, kdy se upsal Janovu. V roce 2019 ho koupil za 31,5 milionu eur Juventus, jenže v dresu Staré dámy neodehrál jediné utkání. Nejdříve byl na hostování v Janově a posléze v Atalantě, kam loni v létě přestoupil za 17 milionů eur. Pouhý den po tomto transferu byl z Bergama vyexpedován na dvouleté hostování do Tottenhamu. Přivést tohoto středního obránce na White Hart Lane bylo zřejmě nejlepším rozhodnutím kouče Nuna Espirita Santa během jeho krátké působení v klubu. Romero se stal klíčovým hráčem Spurs. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena vystřelila na hodnotu 40 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Marc Guéhi (Crystal Palace) Marc Guéhi opustil loni v létě Stamford Bridge, aby mohl fotbalově růst a nevysedával pouze na lavičce. Rodák z Pobřeží slonoviny, který je od 15 let členem všech mládežnických reprezentačních výběrů Anglie a se sedmnáctkou vyhrál v roce 2017 mistrovství světa, strávil sezonu 2020/21 na hostování ve Swansea ve druhé nejvyšší soutěži a vedl si velmi dobře. Přesun do Crystal Palace před nedávno skončeným ročníkem mu nesmírně pomohl ve výkonnostním růstu. V Premier League odehrál 36 utkání, dal dva góly a přidal k nim jednu asistenci. Trenér Patrick Vieira si bez talentovaného mladíka nedokáže představit základní sestavu týmu. Guéhi má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2026 a jeho tržní cena vzrostla za poslední rok trojnásobně na současných 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Marc Cucurella (Brighton and Hove Albion) Španělský zadák Marc Cucurella je odchovancem Barcelony, za první tým katalánského velkoklubu však odehrál jen jediné utkání v národním poháru. V roce 2020 byl prodán za necelých 12 milionů eur do Getafe, odkud si po jediné sezoně vysloužil přestup na britské ostrovy. Za talentovaného zadáka zaplatil loni v létě Brighton 18 milionů eur a klub z jihu Anglie tohoto obchodu určitě nelituje. V premiérové sezoně v Premier League odehrál 35 utkání, pokaždé v základní sestavě, dal jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. V Brightonu má podepsaný kontrakt do roku 2026, ale tak dlouho v klubu zřejmě nevydrží, píše se totiž o velkém zájmu Manchesteru City o jeho podpis. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Declan Rice (West Ham United) Declan Rice je považován za dokonalého defenzivního záložníka. Po uplynulé sezoně však jeho hodnocení ještě o úroveň stouplo. Je to naprosto komplexní středopolař, který se může bez problému posunout i do středu záložní řady a je z něj motor mužstva. Jeho tržní cena už je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 75 milionů eur a zcela nepochybně ještě poroste. Ve West Hamu má podepsaný kontrakt do roku 2024, ale londýnský klub bude mít problémy, aby ho udržel v kádru, protože zájem o jeho podpis mezi bohatými velkokluby je enormní. Foto: Profimedia.cz

Anglický středopolař Conor Gallagher má teprve 22 let, ale prošel už pěknou řádkou klubů. Odchovanec Chelsea, s níž má podepsanou smlouvu do roku 2025, byl v minulých letech na hostování v Charltonu, Swansea, West Bromwichi a naposled ho Blues zapůjčili do Crystal Palace, kde patřil k pilířům mužstva. Odehrál 34 ligových utkání, nastřílel osm branek a k nim si zapsal do statistik tři gólové nahrávky. Jeho výkony nenechaly chladným ani trenéra anglického národního týmu a Gallaghera pozval do reprezentace, kde už naskočil do tří zápasů.

Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Třiadvacetiletý talent patří už tři roky do základní sestavy mužstva. V uplynulé sezoně odehrál 32 ligových zápasů (27 z nich v základní sestavě), dal 11 branek a na deset přihrál. Mount je stoprocentně koncentrovaný v každém okamžiku utkání, umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Pevné místo si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 28 reprezentačních zápasů a čtyři góly.

Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 15 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale může také operovat na opačné straně hřiště. V prvním celku Arsenalu debutoval v sezoně 2018/19. V uplynulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 11 gólů a sedm asistencí. Ačkoli se Kanonýři během sezony občas potýkali s vyrovnaností výkonů, Saka byl stálicí, která ze sebe pokaždé dostala to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost.

Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v uplynulém ročníku, po kterém měl na kontě devět gólů a pět nahrávek po 28 střetnutích. Podle mnohých expertů je Foden „generačním talentem". Na čerstvě dvaadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se nebál postavit jej proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho roste velká světová hvězda.