Perspektivní jedenáctka. Ideální tým anglické Premier League v sezoně 2023/24, složený z hráčů do 23 let

Staré známé pořekadlo tvrdí, že „je mnoho povolaných, ale málo vyvolených“, čímž se nám snaží říct, že pouze talent k úspěchu nestačí. Nikdo se nedostane na vrchol bez tvrdé práce a horoucí touhy se tam vydrápat. Stovky zmarněných fotbalových talentů hovoří dost výmluvně o tom, že ne každý mladý hráč má potřebné odhodlání či štěstí, aby naplnil svůj potenciál. O anglické Premier League se hovoří jako o nejkvalitnější fotbalové soutěži na světě. Ostrovní kluby si často stahují talenty z celé Evropy už před dovršením dvacátého roku života. Pokud ještě nemají 23 let, stále se o nich hovoří jako o mladých hráčích. Takže se nabízí otázka – kteří současní borci z této kategorie se mohou stát brzy hvězdami Premier League, nebo už jimi dokonce jsou? Na to odpovídají následující kapitoly. V nich najdete kompletní (ofenzivně laděnou) jedenáctku sezony 2023/24, poskládanou z fotbalistů anglických týmů, kteří momentálně ještě nemají 23 let a na daném postu odehráli v tomto ročníku alespoň deset utkání.

Brankář: James Trafford (Burnley) – 21 let V Manchesteru City pro něj neměli místo, a tak se loni v létě stěhoval James Trafford po sérii několika hostování za 15 milionů liber do Burnley, kde rozhodně nemohou tohoto nákupu litovat. Mladý gólman si okamžitě pojistil místo mezi tyčemi a odvádí velmi dobrou práci. Mužstvo sice figuruje na předposledním místě tabulky a je na cestě k sestupu, ale nebýt Trafforda, mohlo to být ještě horší. Odchovanec Citizens a člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Albionu odchytal v současné sezoně 28 střetnutí, za děravou defenzívou udržel dvakrát čisté konto a pochytal 106 střel protivníků. V Burnley má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale je téměř jisté, že pokud se klub odporoučí o soutěž níž, jistě přijde nějaká lukrativní nabídka na jeho přestup. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Conor Bradley (Liverpool) – 20 let Komu dát na pravé straně defenzívy v tomto výběru přednost – Conoru Bradleymu z Liverpoolu, nebo Molo Gustovi z Chelsea? O fous to u nás vyhrál prvně jmenovaný. Ve 20 letech už má Conor Bradley na kontě už 15 startů a jeden vstřelený gól v seniorské reprezentaci Severního Irska. Za Reds se poprvé objevil v prvním týmu dospělých v minulé sezoně, ale debut v Premier League si odbyl až v té současné na konci ledna v utkání s Bournemouthem (4:0), v němž si připsal na konto asistenci u branky Dioga Joty. O týden později vstřelil v nejvyšší ostrovní soutěži premiérový gól a přispěl k vítězství 4:1 nad Chelsea, na němž se navíc podílel i dvěma asistencemi. V únoru se mohl s Liverpoolem radovat ze své první trofeje, kdy ve Wembley odehrál 72 minut ve finále Ligového poháru proti Chelsea, které Reds vyhráli v prodloužení 1:0. Jeho tržní cena od prosince vyskočila ze dvou milionů eur na 15 milionů a jistě bude dál raketově růst. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Jarrad Branthwaite (Everton) – 21 let Už v 18 letech si odbyl Jarrad Branthwaite v dresu Evertonu debut v nejvyšší anglické lize. Od té doby už v ní nastřádal přes 40 startů, přičemž více než tři desítky si jich připsal do statistik v této sezoně. Téměř dvoumetrový hromotluk je skvělý ve vzdušných soubojích a odebírání míčů. Jeho silnou stránkou je dokonalá koncentrace, tou slabší je přihrávka. V jednadvaceti letech patří k největším mladým anglickým defenzivním talentům. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální tržní cenu na 30 milionů eur. Ještě loni na jaře uváděl jeho hodnotu kolem sedmi milionů eur. V Evertonu má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale tak dlouho v liverpoolském klubu zřejmě nevydrží, protože zájem o jeho podpis mezi bohatými oddíly je obrovský. Mezi uchazeči o jeho služby jsou Manchester United, Real Madrid či Tottenham Hotspur. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Joško Gvardiol (Manchester City) – 22 let Asi nikoho nepřekvapí, že chorvatský zadák Joško Gvardiol dostal přezdívku „Pep" podle španělského kouče Pepa Guardioly. Jestli jednou bude stejně slavný, to je zatím otázka s velkým otazníkem, předpoklady k tomu ale má. „Pokud nebude ve dvaceti letech pevnou součástí chorvatské seniorské reprezentace, měl by za to jít někdo do vězení," prohlásil před lety jeho trenér Dalibor Poldrugac z akademie Dinama Záhřeb, kde vyrostl. Tato slova dost jasně vypovídají o jeho potenciálu a talentu, a dnes už víme, že nikdo do vězení jít nemusí, protože ve 22 letech má Gvardiol na kontě už 29 utkání a dva góly v chorvatském dresu. Vzorem nadaného Balkánce je Virgil van Dijk a jednou by to rád dotáhl stejně daleko. Je to fyzicky i technicky velmi zdatný hráč se silným charakterem a dobrou pracovní morálkou. Portál TransferMarkt jeho cenu odhaduje na 75 milionů eur, loni v létě však přestupoval z Lipska do Manchesteru City za trenérem Pepem Guardiolou za 90 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Moisés Caicedo (Chelsea) – 22 let Ještě větší dilema než u postu pravého beka máme u výběru mladého hráče do 23 let na pozici defenzivního záložníka. Bez skrupulí bychom na toto místo dosadit jednoho z trojice Pape Sarr (Tottenham), Kobbie Mainoo (Manchester United) a Moisés Caicedo (Chelsea), ale protože vybrat lze pouze jednoho, dostal přednost dvaadvacetiletý Ekvádorec. Moisés Caicedo byl v hledáčku několika velkoklubů z Premier League. O jeho podpis usilovala Chelsea, ale také Liverpool s Arsenalem. Caicedo se nakonec loni v srpnu upsal Blues do roku 2031 a na Stamford Brodge se přestěhoval za 116 milionů eur. Je to bezpochyby velmi kvalitní a perspektivní hráč, ale podle mnoha expertů byla přestupní cena dost přestřelená. Momentálně jej portál TransferMarkt oceňuje na 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: James McAtee (Sheffield United) – 21 let James McAtee je univerzálem, který můře hrát ve středu hřiště, na pravém kraji zálohy nebo dokonce jako hrotový útočník. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Anglie je odchovancem akademie Manchesteru City a na Etihad Stadium má podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony, druhým rokem už ale hostuje v Sheffieldu United. Před rokem klubu pomohl skvělými výkony k postupu do Premier League, nyní ale zažívá pád zpátky do druhé ligy (Championship). V aktuálním ročníku nastoupil za Sheffield v elitní ostrovní lize do 29 střetnutí, dal v nich tři góly a na další tři nahrál. Je otázkou, co s ním bude po sezoně. V Manchesteru City s ním už zřejmě nepočítají, takže by jako volný hráč zadarmo mohl odejít ke konkurenci. V Premier League by tedy neměl chybět ani v nadcházejícím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Střední záložník: Amadou Onana (Everton) – 22 let Everton v létě roku 2022 přivedl do Goodison Parku za 35 milionů eur z francouzského Lille jeden z nejvýraznějších současných belgických talentů – Amadoua Onanu. Urostlý borec se překvapivě rychle adaptoval na anglický fotbal a podává nadprůměrné výkony. I proto se dočkal pozvánky do národního týmu a odcestoval na mistrovství světa do Kataru, kde nastoupil do dvou zápasů. Celkem už v reprezentaci zvládl 11 střetnutí. Jeho slabinou je časté faulování, naopak silný je v koncentraci na utkání a v hlavičkových soubojích. Zřejmě má před sebou úspěšnou kariéru a jeho tržní cena, která je nyní na 50 milionech eur, by mohla i nadále růst. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Wilson Odobert (Burnley) – 19 let Pět let strávil Wilson Odobert v akademii Paris Saint-Germain a v roce 2022 zamířil do Troyes, kde už jako osmnáctiletý odehrál celý ročník (většinou v základní sestavě) v Ligue 1. O člena všech mládežnických reprezentačních výběrů galského kohouta velmi stáli manažeři anglického Burnley, a tam se loni v létě za 12 milionů eur přestěhoval. Hned v premiérové sezoně na ostrovech dokazuje, že šlo o dobře vynaložené peníze. V 19 letech má jisté místo v základní sestavě mužstva, které bojuje o záchranu v Premier League. V 26 zápasech, které odehrál, nastřílel tři góly a k nim přidal dvě asistence. I kdyby Burnley nakonec sestoupilo o soutěž níž, o jeho podpis bude jistě eminentní zájem ze strany konkurence. V Burnley má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Bukayo Saka (Arsenal) – 22 let Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 32 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. V tom současném má na kontě po 33 odehraných zápasech 15 přesných tref a devět nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Rodrigo Muniz (Fulham) – 22 let V létě 2021 zamířil za osm milionů eur čistokrevný hrčák Rodrigo Muniz z Flamenga do Fulhamu. Londýnský klub ho okamžitě poslal na hostování do druholigového Middlesbrough, kde si v minulé sezoně zvykal na ostrovní fotbal. Aklimatizoval se velmi rychle a v současném ročníku už je jednou z největších osobností Fulhamu. Dvaadvacetiletý Brazilec odehrál v Premier League 23 utkání, ve kterých dal devět gólů a na jeden nahrával. Je velmi silný ve hře hlavou a ve vzdušných soubojích, má zabijácký instinkt na gólové situace, naopak slabší je v držení míče, na nahrávce a v obranné činnosti. Pro tým získává poměrně dost příležitostí v podobě přímých kopů po faulech, které na něj spáchali protihráči, sám však také poměrně často hraje nečistě. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026 a jeho tržní cena se pohybuje kolem deseti milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levé křídlo: Jérémy Doku (Manchester City) – 21 let Teprve od loňského léta se jednadvacetiletý belgický talent Jérémy Doku součástí kolotoče Premier League, a z toho jeden měsíc byl mimo hru kvůli svalovému zranění, přesto už stačil ukázat, proč za něj Manchester City zaplatil před necelým rokem francouzskému Rennes 60 milionů eur. Doku je typem moderního, univerzálního fotbalisty, který může hrát bez problému na obou stranách hřiště jako útočník či ofenzivní záložník. A když je třeba, zatáhne se klidně i na post defenzivního středopolaře. Nejčastěji ho trenér Pep Guardiola používá jako levého ofenzivního záložníka. Nevysoký borec (173 cm) nahrazuje chybějící centimetry dokonalou technikou, skvělým pokrytím míče a dechberoucí kreativitou. Je tak mrštný a hbitý, že z faulů na něj často těží tým přímé kopy. V aktuálním ročníku nejvyšší ostrovní soutěže odehrál 25 utkání, dal tři branky a na sedm dalších přihrál. Pětkrát si vysloužil cenu pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz