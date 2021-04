22 let od prvního startu Tomáše Rosického v A týmu Sparty. Připomeňte si klubové legendy, s nimiž začínal

Jiří Novotný

Stoper Jiří Novotný patří k největším legendám letenské historie. Od 14 let hrál za Spartu, kterou krátce opustil jen v roce 1999, kdy si odskočil na hostování do Liberce. Na Letné vydržel do roku 2003 a několik let byl kapitánem týmu. Spartu dovedl k osmi českým titulům a stál u začátků kariér řady fotbalistů. Jedním z nich byl právě Tomáš Rosický.

Foto: Profimedia.cz