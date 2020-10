Penaltové prokletí? Ano, opravdu existuje, tvrdí vědci a psychologové

Penaltová dramata patří ke každému velkému fotbalovému turnaji i k pohárovým zápasům. Některým týmům se v těchto situacích daří víc, na jiných jako by leželo prokletí. Tento statisticky doložitelný fakt zaujal vědce, kteří se rozhodli prozkoumat zda ztracená série pokutových kopů v roce 1976 může mít vliv na klubové či reprezentační mužstvo v roce 1984 nebo dokonce v roce 2020.

Studie, která byla otištěna v magazínu British Journal of Psychology, tvrdí, že penaltové selhání může negativně ovlivnit výkony hráčů ve stejné situaci v budoucnosti, a to včetně fotbalistů, kteří se nepovedeného rozstřelu nezúčastnili. Historické výsledky tak do jisté míry předurčují, jak se hráči daného týmu zachovají ve stejných momentech v budoucím čase.

Výzkumný tým Geira Jordeta z Norwegian Scool od Sport Science zkoumal videozáznamy každého penaltového rozstřelu ze světových a evropských šampionátů mezi lety 1976 a 2006. Celkem zaznamenali 309 pokutových kopů a zjistili, že dvě třetiny týmů, které prohrály penaltový rozstřel, ztratily i ten následující, zatímco 85 procent celků, jež pokutové kopy zvládly, bylo v následující sérii opět úspěšných.

Vědci hodnotili také úspěšnost jednotlivých hráčů. Překvapilo je, že fotbalisté, kteří se nezapojili do předchozích penaltových rozstřelů, byli při proměňování pokutových kopů v následujícím duelu procentuálně úspěšní podle toho, jak dopadli jejich předchůdci. „Hráči, jejichž týmy prohrály penaltovou loterii, ale oni při ní nebyli na hřišti, proměnili v následujícím rozstřelu 67,2 procent pokusů, ale ti, jejichž celky bez nich v minulosti vyhrály, měli úspěšnost 83,3 procent,“ oznámili výzkumníci.

Jinými slovy – mít na papíře lepší a kvalitnější tým je sice pěkné, ale jakmile dojde na penalty, nehraje to roli. Větší důležitost má historická zkušenost, která mužstvu říká, zda tuto situaci v minulosti zvládlo, nebo ne.

Vědci míní, že hrát v mančaftu, který ztratil několik penaltových rozstřelů, je nesmírně svazující a stresující. Fotbalisté v takovém týmu jsou v těchto momentech pod enormním tlakem. Platí to samozřejmě i naopak. A postupem času se může z těchto situací stát stereotyp, který ovlivní chování hráčů a začne se mluvit o „penaltovém štěstí“ nebo „prokletí.“

Foto: Profimedia.cz