Pěkně drahý útočník. Za přestupy a hostování Jana Kuchty se už platily stovky milionů korun

Na to, že je Janu Kuchtovi teprve 28 let, je jeho fotbalový životopis hodně bohatý. Za jeho přestupy a hostování už kluby zaplatily nemalé částky. Kdo cáloval a kolik peněz musel vytáhnout z ka(p)sy, na to odpovídají následující kapitoly.

Jan Kuchta v Edenu zářil a zařadil se mezi nepostradatelné opory týmu. Se sešívanými získal titul a vyhrál i domácí pohár, zahrál si ve čtvrtfinále Evropské ligy, společně s Adamem Hložkem získal korunu pro krále ligových střelců a dostal se i do reprezentace. V zimě roku 2022 přestoupil do ruského Lokomotivu Moskva, který za něho zaplatil přibližně 122 milionů korun.

Červenec 2022 a 2023: Lokomotiv Moskva → Sparta Praha (cca 84 milionů korun)

Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, kvůli válce na Ukrajině Jan Kuchta přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl od července 2022 nejprve na hostování za 24,5 milionu korun, které se přesně o rok později změnilo v přestup. Celkem Letenští poslali do Moskvy za Kuchtu kolem 84 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz