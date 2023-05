Pěkně drahý útočník. Podívejte se, kolik milionů se platilo za přestupy Jana Kuchty

Na to, že je Kuchtovi teprve 26 let, je jeho fotbalový životopis už hodně bohatý. Kolik za jeho přestupy kluby platily? Podívejte se.

Kuchta v Edenu zářil, za rok a půl odehrál 65 zápasů, ve kterých dal 32 branek. Se sešívanými získal titul i domácí pohár, zahrál si čtvrtfinále Evropské ligy, společně s Adamem Hložkem získal korunu pro krále ligových střelců a dostal se i do reprezentace. Loni v zimě přestoupil do Lokomotivu Moskva, který za něj zaplatil 130 milionů korun.

Lokomotiv Moskva – Sparta

V Moskvě ovšem Kuchta dlouho nevydržel. Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a český útočník se v létě vrátil do Prahy. Ne však do Slavie, ale do Sparty, která jej přivedla na hostování. Letenští zaplatili milion eur, Kuchta se však ve Spartě rozjížděl pomaleji. Nakonec se ale dostal do skvělého tempa, v lize dal už 14 branek a tým táhne k titulu. Na Letné jsou s výkony šestadvacetiletého útočníka nadmíru spokojeni, a tak do Moskvy poslali dalších asi 63 milionů korun a získali jej natrvalo.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia