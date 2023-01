Pěkně drahé pralinky. 5 belgických reprezentantů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší cenu

5. Amadou Onana (21 let) – 35 milionů eur

Everton v létě přivedl do Goodison Parku za 35 milionů eur z francouzského Lille jeden z nejvýraznějších současných belgických talentů. Jednadvacetiletý defenzivní záložník Amadou Onana si ale premiérovou sezonu na ostrovech asi představoval trochu jinak. Liverpoolský celek totiž bojuje o záchranu v Premier League.

Urostlý borec se překvapivě rychle adaptoval na anglický fotbal a podává nadprůměrné výkony. I proto se dočkal pozvánky do národního týmu a odcestoval na mistrovství světa do Kataru, kde nastoupil do dvou zápasů. Byl na hřišti u porážek s Kanadou a Marokem a v obou případech se mu žlutilo před očima. Právě v častém faulování je jeho slabina. Naopak silný je v hlavičkových soubojích a v taktické vyspělosti. Zřejmě má před sebou úspěšnou kariéru a jeho tržní cena by mohla i nadále růst.

Foto: Profimedia.cz