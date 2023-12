Pavel Nedvěd nebyl jediný. 8 českých fotbalistů, kteří byli v nominaci na Zlatý míč

Stát se nejlepším fotbalistou světa se dosud povedlo dvěma českým hráčům. Prvním byl v roce 1962 Josef Masopust, na kterého o jednačtyřicet let později navázal Pavel Nedvěd. Kdo z domácích borců by mohl získat další Zlatý míč? V konečné nominaci se za posledních deset let žádný Čech neobjevil.

Za pár dnů uplyne přesně 20 let od chvíle, co získal Zlatý míč Grande Paolo - Pavel Nedvěd. Bývalý český záložník a opora Juventusu Turín se však stal asi nadlouho posledním krajanem, který na tuto metu dosáhl. Na dalšího tuzemského vítěze si nejspíš budeme muset ještě pěkných pár (desítek) let počkat. A kdo ví, jestli se ho někdy dočkáme. V následujících kapitolách můžete zjistit, kterým českým fotbalistům (od rozpadu Československa) se povedlo dostat alespoň do širšího výběru a ucházeli se o Zlatý míč.

Tomáš Rosický Tomáš Rosický byl v širší nominaci Zlatého míče dvakrát. Poprvé v roce 2002, kdy hrál s Dortmundem finále Poháru UEFA, podruhé o dva roky později, po skvělém představení na Euru v Portugalsku. Ani jednou ale nezískal žádný hlas.

Radek Bejbl: nejlepší umístění – 26. místo Radek Bejbl začínal s profesionálním fotbalem ve Slavii, se kterou v roce 1996 získal titul a bojoval v semifinále Poháru UEFA. Následně se velmi dobře ukázal na evropském šampionátu a vysloužil si angažmá ve španělském Atlétiku Madrid. Skvělou sezonou si o nominaci na Zlatý míč. Se dvěma body skončil šestadvacátý. Kariéru ukončil v Liberci.

Jan Koller: nejlepší umístění – 22. místo Nejlepší střelec české reprezentace se o Zlatý míč ucházel jednou. V roce 2003 získal jeden hlas a skončil na 22. místě. Dino tehdy ještě patřil mezi kanonýry Dortmundu, se kterým skončil v Bundeslize třetí. O nominaci si ale řekl spíše jiným okamžikem. Během nervózního zápasu s Bayernem Mnichov byl za stavu 2:1 pro bavorský tým vyloučen gólman Borussie, která už nemohla střídat. Do branky šel proto Koller, který zlikvidoval několik šancí. Prohře Dortmundu sice nezabránil, žádný gól ale neinkasoval, dostal se do sestavy kola na postu brankáře a postaral se o příběh, který vešel do historie.

Patrik Berger: nejlepší umístění – 22. místo Patrik Berger odjížděl na Euro do Anglie coby hráč zahraničního klubu. V té době patřil Borussii Dortmund, se kterou v sezoně 1995/96 získal německý titul. Zářil i na evropském šampionátu, kde se blýskl finálovým gólem do sítě Němců. Češi sice nakonec ve Wembley padli, Berger se ale posunul ještě o stupínek výš a přestoupil do Liverpoolu. Ve anketě Zlatý míč získal tři hlasy, které ho dostaly na 22. příčku.

Petr Čech: nejlepší umístění – 14. místo Bývalá opora londýnské Chelsea se o Zlatý míč ucházela třikrát. Ovšem zatímco na domácí scéně neměl Petr Čech konkurenci a se ziskem dvanácti Zlatých míčů pro nejlepšího českého hráče je rekordmanem této ankety, ve světovém měřítku skončil nejlépe čtrnáctý. To bylo v roce 2005, kdy získal sedm hlasů. Stejný počet jich obdržel i o dva roky později, tehdy mu ale stačily na 19. místo. Poprvé byl v širším výběru už v roce 2004, ale ani skvělé výkony z Eura mu body nezajistily.

Milan Baroš: nejlepší umístění – 12. místo Hrál za Liverpool, Lyon, Galatasaray Istanbul, na závěr kariéry se vrátil do české ligy. Kdysi se o něj údajně zajímal i Real Madrid a Barcelona. Milan Baroš byl na vrcholu v roce 2004, kdy zářil na evropském šampionátu v Portugalsku. Stal se nejlepším střelcem turnaje a českému týmu pomohl až do semifinále. Tím si řekl o 11 hlasů, které ho zařadily na dvanácté místo ankety.

Karel Poborský: nejlepší umístění – 11. místo Bývalý fotbalista Lazia Řím či Benfiky Lisabon zřejmě nejraději vzpomíná na sezonu 1995/96. Slavia, kam tehdy přišel ze Žižkova, získala po 49 letech domácí titul a Karel Poborský s týmem postoupil do semifinále Poháru UEFA. Po sezoně odjel na Euro do Anglie, kde tým vedený Dušanem Uhrinem starším šokoval celou Evropu a získal stříbrné medaile. Karel Poborský byl jednou z největších hvězd turnaje, do jehož dějin vstoupil památným dloubákem do sítě Portugalců. Tím si řekl o přestup do věhlasného Manchesteru United a v anketě Zlatý míč o 15 bodů, které ho zařadily na 11. místo.

Pavel Nedvěd: nejlepší umístění – 1. místo Nejúspěšnějším českým fotbalistou v historii ankety je bezesporu Pavel Nedvěd. Grande Paolo se do nominace dostal poprvé už v roce 1999, tedy ještě v době, kdy hrál za Lazio Řím, jemuž vítěznou brankou pomohl k triumfu v Poháru vítězů pohárů. Tehdy získal osm bodů a skončil patnáctý. V další sezoně Lazio díky jeho gólu porazilo v Superpoháru Manchester United a získalo i titul v Serii A. Nedvěd v nominaci na Zlatý míč opět nechyběl. Tentokrát skončil dvaadvacátý. Ve výběru byl i v dalším roce, to ale bodově vyšel naprázdno. Po roční pauze se v roce 2003 ucházel o Zlatý míč znovu. Ligu mistrů sice Nedvědův Juventus po finálové porážce od AC Milán nevyhrál, houževnatý záložník ale v anketě získal 190 bodů a stal se nejlepším fotbalistou planety. Velmi dobře se umístil také po bronzovém Euru v Portugalsku, které Nedvědovi pomohlo k sedmému místu. Naposledy se ve výběru objevil v roce 2005, to už ale nebodoval.