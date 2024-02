Pavel Nedvěd mezi nejdražšími. 5 hráčů, za které Lazio Řím utržilo největší balík peněz

O jeho odchodu z Lazia se mnohokrát spekulovalo. V minulosti byl spojován s přestupem do Juventusu, Interu, Manchesteru City, Paris Saint-Germain, Realu Madrid, Barcelony, AC Milán, Manchesteru United, Tottenhamu, Arsenalu a Newcastlu, nakonec dal ale přednost bohaté výplatě v petrodolarech a loni v létě zamířil do saúdskoarabského klubu Al-Hilal. Lazio na tom vydělalo 40 milionů eur.

Střelec od pánaboha. Tak lze jednoduše charakterizovat útočníka Hernána Crespa. Kariéru odstartoval v roce 1993 v River Plate, odkud se o tři roky později vypravil do Parmy. S Itálií spojil podstatnou část kariéry – největší dojem zanechal v Laziu Řím, hrál také obou milánských klubech a v Janově. Všude pomohl k nějaké cenné trofeji. V Římě vybojoval italský Superpohár a v roce 2002 odešel za 40 milionů eur do Interu. Jeho jediným angažmá mimo Apeninský poloostrov byl pobyt na Stamford Bridge v Londýně, kde s Chelsea vybojoval mistrovský titul i vítězství v pohárové soutěži FA Community Shield.

Argentinský záložník Juan Sebastián Verón sice vyhrál s Manchesterem United v roce 2003 mistrovský titul, ale přesto patřil mezi největší přehmaty sira Alexe v jeho dlouhé manažerské kariéře. Do klubu si ho pořídil v roce 2001 za více než 42 milionů eur z Lazia Řím. Kdyby peníze rozdal chudým a potřebným, udělal by možná lépe. Po dvou letech zamířil Verón z Old Trafford do Chelsea (to už byla jeho cena poloviční), odkud ho ale záhy poslali na hostování do Interu Milán a posléze do Estudiantes, kam v roce 2007 přestoupil.

Pokračování 5 / 6

2. Pavel Nedvěd (Juventus Turín) – 45 milionů eur

Pavel Nedvěd a Lazio Řím. To bylo dlouho spojení, které perfektně fungovalo. Český fotbalista si v hlavním městě Itálie prošel vším. Fanoušci ho milovali i nenáviděli. „Grande Paolo“ odešel do Lazia po stříbrném Euru v roce 1996 a v římském celku hrál až do roku 2001. Tehdy kroužily okolo Nedvěda přední evropské velkokluby. Zdálo se však, že český fotbalista zůstane v Laziu a že by snad mohl v klubu také ukončit kariéru. Jenže v létě přišel zlom a Nedvěd odešel za 45 milionů eur do Juventusu, kde nahradil Zinedina Zidana.

„Provedl jsi nám něco tak odporného a neodpustitelného. Zklamal jsi všechny, kteří v tobě viděli idol Lazia. Jsi ten největší zrádce v historii. Až přijedeš do Říma, těš se,“ psali na diskuzních fórech fanoušci Lazia po přestupu Nedvěda do Juventusu. Přesto ho příznivci římského celku měli rádi. Zvrat však nastal v roce 2009, kdy Nedvěd trefil loktem do hlavy Stephana Lichtsteinera a od fanoušků bývalého klubu to pořádně schytal. Shodou okolností, poslední zápas kariéry odehrál v roce 2009 právě proti Laziu.

Foto: Profimedia.cz