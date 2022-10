Pavel Horváth a spol. Toto je 23 nejbáječnějších „tlusťochů“ ve fotbalové historii

Ať je to dané genetickými dispozicemi nebo jen nedostatkem tréninku či zanedbáváním cvičení, ve fotbalové historii i současnosti najdeme hráče, kteří měli (nebo mají) problém s nadváhou. V následujících kapitolách najdete 23 borců, kteří se na hřišti mezi atletickými postavami spoluhráčů vymykali obecné představě o tom jak má vypadat trénovaný fotbalista. Ale pozor, rozhodně nejde o hráče, kteří by hráli ve svých týmech podřadné role.

Ladislav Petráš (Slovensko) Post: Útočník

Kluby: Baník Prievidza, Dukla Banská Bystrica, Inter Bratislava, WAC Vídeň

Kariéra: 1964 – 1983 Ať už hrál v dresu Prievidze, Banské Bystrice nebo Interu Bratislava, platilo, že se diváci chodili dívat především na něho a jeho úžasné kousky. Laco Petráš patří k legendám (česko)slovenského fotbalu. Hned ve své první ligové sezoně byl nejlepším střelcem soutěže (1968/69), když vstřelil 20 gólů. V ročníku 1974/75 to dokázal zopakovat, shodou okolností se stejným počtem vstřelených gólů. V roce 1974 dal v dresu Interu Bratislava v zápase proti Spartě Praha pět branek a přispěl k vítězství 7:4. V lize odehrál 239 zápasů, vstřelil 85 gólů. Navzdory tomu, že měl viditelnou nadváhu, patřil ve své době k absolutní tuzemské špičce. V roce 1970 si zahrál na mistrovství světa v Mexiku a o šest let později byl členem zlatého týmu z mistrovství Evropy v Bělehradu.

Neil Ruddock (Anglie) Post: Obránce

Kluby: Milwall, Tottenham Hotspur, Milwall, Southampton, Liverpool, Queens Park Rangers, West Ham United, Crystal Palace, Swindon Town

Kariéra: 1986 – 2003 Angličan Neil Ruddock dostal přezdívku „Razor“ podle kanadského těžkotonážního boxera a jmenovce Donovana Ruddocka. Podle statistických údajů byl jedním nejtěžších fotbalistů všech dob. Přesto si jednou zahrál i v anglické reprezentaci. Ruddock míval problémy z disciplínou a pro ostrý zákrok nešel nikdy daleko. Nezapomenutelný je jeho incident s Ericem Cantonou z Manchesteru United, který měl nejapné poznámky ohledně jeho hmotnosti. Hvězdu Red Devils chytil za límec dresu a pěkně s ním na trávníku zacvičil. Revoluce jménem „Cantona“. 21 let od příchodu legendy do Manchesteru United Po skončení fotbalové kariéry se stal televizním moderátorem a pravidelně se objevuje v nejrůznějších reality show. Zviditelnil se například v jedenácté sérii „Celebrity Big Brother“, v níž skončil na pátém místě. Foto: Profimedia.cz

Luis Caicedo (Ekvádor) Post: Záložník

Kluby: Universidad Catolica, Olmedo, Macará, Barcelona Ecuador, Liga de Portoviejo, Delfin SC

Kariéra: 1999 – 2016 Šestnáctinásobný ekvádorský reprezentant Luis Caicedo dostal přezdívku „Tlustý bojovník.“ Kdo někdy sledoval styl hry tohoto zavalitého záložníka, nemůže být na pochybách, že byla zcela zasloužená. Foto: Profimedia.cz

Moises Muňoz (Mexiko) Post: Brankář

Kluby: Modelka, Atlante, América, Chiapas, Puebla

Kariéra: 1999 – 2018 Navzdory tomu, že byl mexický gólman Moises Muňoz v minulosti kritizován za nadváhu, odchytal devatenáct zápasů v reprezentačním dresu a byl součástí týmu, který skončil na čtvrtém místě v Konfederačním poháru v roce 2005. Mezi jeho uznávané schopnosti patřila přesná přihrávka a práce ve vzduchu. Foto: Profimedia.cz

Paul Gascoigne (Anglie) Post: Záložník

Kluby: Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio Řím, Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma, Boston United

Kariéra: 1985 – 2004 Anglický záložník Paul Gascoigne je důkazem, že pár kilo nadváhy nemusí mít žádný zásadní vliv na výkon. Sedmapadesátinásobný reprezentant a střelec deseti gólů v národním týmu Albionu nikdy příliš nedbal na životosprávu a na jeho postavě to bylo znát. Typický pro jeho životní styl byl i konec kariéry, který poznamenal skandál naplněný alkoholem a drogami. Foto: Profimedia.cz

Jeroen Verhoeven (Nizozemí) Post: Brankář

Kluby: RKC Waalwijk, Volendam, Ajax Amsterdam, Utrecht

Kariéra: 2000 – 2015 Nizozemský brankář Jeroen Verhoeven měl problémy s nadváhou celý sportovní život a fanoušci konkurenčních týmů mu to dávali pořádně sežrat. Když chytal v sezoně 2010/11 v Ajaxu Amsterdam, v zápase s Den Haagem na něho příznivci soupeře pokaždé, když se dotkl míče, křičeli: „Pizza! Pizza!“ Přesto získal dva tituly holandského mistra a jednou se radoval z vítězství v nizozemském Poháru. Foto: Julia Novikova - CC BY-SA 3.0

Aílton Goncalves da Silva (Brazílie) Post: Útočník

Kluby: Ypiranga, Internacional, Mogi Mirim, Santa Cruz, Guarani, Tigres UANL, Werder Brémy, Schalke 04, Besiktas Istanbul, Hamburger SV, Crvena Zvezda Bělehrad, Grasshopper Curych, Duisburg, Metalurg Doněck, Altach, Campinense, Chongqing Lifan, Uerdingen, Oberneuland, Rio Branco, Hassia Bingen

Kariéra: 1994 – 2013 Co rok, to jiný klub. Jen v německém Werderu Brémy vydržel brazilský útočník Aílton Goncalves da Silva šest sezon. V roce 1998 se stal vůbec nejdražší posilou v historii klubu a o šest let později byl dokonce nejlepším střelcem Bundesligy. A to přesto, že si z něho mnozí fotbaloví fanoušci dělali legraci kvůli jeho nadbytečným kilogramům. Foto: Andreas Nowak

Jan Molby (Dánsko) Post: Záložník

Kluby: Kolding, Ajax Amsterdam, Liverpool, Barnsley, Norwich City, Swansea City

Kariéra: 1981 – 1998 Dánský středopolař Jan Molby strávil dvanáct sezon v Liverpoolu, s nímž vybojoval tři mistrovské tituly, třikrát vyhrál FA Cup a jednou ligový pohár. Z dalších dvou titulů se radoval v dresu Ajaxu Amsterdam. Během celé kariéry měl problémy s udržováním ideální hmotností a čím byl starší, tím byly větší, a to i kvůli několika zraněním. Přesto byl v osmdesátých letech minulého století stálým členem dánské reprezentace, za kterou odehrál 33 zápasů. Foto: Matt Eagles - CC BY-SA 2.0

Iván René Valenciano (Kolumbie) Post: Útočník

Kluby: Junior, Atalanta, Veracruz, Morelia, Independiente Medellin, Gama, Deportivo Cali Deportes Quindio, Olmedo, Millonarios, Deportes Quindio, Olmedo, Centauros

Kariéra: 1988 – 2007 Iván René Valenciano byl v devadesátých letech jedním z nejlepších kolumbijských útočníků. V reprezentačním dresu nastřílel v 29 zápasech 13 gólů a třikrát se stal nejlepším kanonýrem v domácí soutěži. Na hřišti byl nepřehlédnutelný i díky objemnému břichu, které mu však nebránilo v tom, aby byl většinou ve správnou chvíli na správném místě před brankou soupeře. Foto: Profimedia.cz

Neville Southall (Wales) Post: Brankář

Kluby: Bury, Everton, Port Vale, Southend United, Stoke City, Torquay United, Huddersfield Town, Bradford City, York City, Rhyl, Shrewsbury Town, Dover Athletic, Dagenham a Redbrigde

Kariéra: 1980 – 2002 Velšský reprezentant Neville Southall se stal legendou Evertonu a byl jedním z nejlepších světových gólmanů osmdesátých let. Na začátku devadesátých let ho lákal manažer Manchesteru United Alex Ferguson na Old Trafford, ale Southall odmítl. Ferguson místo něho přivedl do klubu Dána Petera Schmeichela a zbytek je (slavná) historie. 10 nejlepších hráčů, které přivedl Alex Ferguson na Old Trafford V závěru kariéry se do bývalé brankářské superhvězdy obouvali novináři, že je příliš obézní a na profesionální fotbal už nemá. Southall však definitivně sekl s fotbalem až ve 44 letech. Foto: Profimedia.cz

John Hartson (Wales) Post: Útočník

Kluby: Luton Town, Arsenal, West Ham United, Wimbledon, Coventry City, Celtic, West Bromwich Albion, Norwich City

Kariéra: 1992 – 2008 John Hartson je dodnes považován za jednoho z nejlepších útočníků v historii velšského fotbalu. V roce 2005, během angažmá v Celticu Glasgow, se stal nejlepším hráčem skotské ligy. V reprezentačním dresu své země odehrál 51 zápasů, ve kterých nastřílel 14 branek. Z anglické Premier League se vydal do Skotska mimo jiné i proto, že byla zpochybňována jeho fyzická kondice a kritici mu vyčítali viditelnou nadváhu. S profesionálním fotbalem se rozloučil v roce 2008, kdy mu bylo 33 let. Jako hlavní důvod uvedl dlouhodobý boj s hmotností. Foto: Profimedia.cz

Leader Preciado (Kolumbie) Post: Útočník

Kluby: Millonarios, CD El Condor, Cucuta Deportivo, Santa Fe, Racing Santander, CD Toledo, Once Caldas, Deportivo Cali, Al Shabab, Sociedad Deportivo Quito Deportes Quindio

Kariéra: 1995 - 2012 Leader Preciado hrál v reprezentačním dresu na mistrovství světa v roce 1998 a vstřelil na turnaji i jeden gól, který byl až do roku 2014 poslední kolumbijskou brankou na světovém šampionátu. Daleko lepší bilanci má však z domácí soutěže, v níž se stal dvakrát nejlepším střelcem a patří mezi ofenzivní legendy. Jeho „pivní“ břicho bylo na hřišti nepřehlédnutelné, ale zjevně mu absolutně nepřekáželo ve střelbě ze všech možných i nemožných pozic. Foto: Profimedia.cz

Cristian Fabbiani (Argentina) Post: Útočník

Kluby: Lanus, Palestino, Beitar Jerusalem, CFR Kluž, Newell's Old Boys, River Plate, All Boys, Independiente Rivadavia, Sport Boys Warnes, Estudiantes, Liga de Portoviejo, Deportivo Merlo

Kariéra: 2001 – 2020 Argentinského útočníka Cristiana Fabbianiho proslavily víc než fotbal jeho sexuální aféry, na kterých si rád smlsnul bulvární tisk. A také jeho oplácaná postava, kvůli níž nakonec přišel o práci. V roce 2013 ho vyhodili kvůli nadváze a špatné fyzické kondici z klubu Independiente Rivadavia. Při výšce 187 centimetrů vážil 104 kilogramů. Fotbalista na sobě ale zapracoval, dokázal shodit 26 kilo a získal smlouvu v argentinském klubu Deportivo Merlo, kde před pár týdny ukončil v 37 letech kariéru. Foto: Profimedia.cz

Christian Vieri (Itálie) Post: Útočník

Kluby: FC Turín, Pisa, Ravenna, Benátky, Atalanta Bergamo, Juventus Turín, Atlético Madrid, Lazio Řím, Inter Milán, AS Monako, Sampdoria Janov, Fiorentina

Kariéra: 1991 – 2009 Christian Vieri byl jedním z nejlepších italských útočníků posledních několika desetiletí, s přibývajícími lety mu však také přibývalo kilogramů a ve statistikách ubývalo nastřílených branek. To však nic neubírá na jeho fenomenálních schopnostech – během téměř dvacet let dlouhé kariéry dal ve 476 zápasech 236 branek a 23 gólů nasázel v dresu reprezentačního týmu. Foto: Profimedia.cz

Ferenc Puskás (Maďarsko) Post: Útočník

Kluby: Kispest, Honvéd Budapešť, Real Madrid

Kariéra: 1943 – 1966 Maďar Ferenc Puskás je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Na začátku kariéry hrál pod pseudonymem Miklós Kovácz, aby obešel pravidla o minimálním věku pro podpis smlouvy. Puskás patřil do legendárního maďarského celku, který naháněl v padesátých letech minulého století strach celému světu. MS 1954 - maďarská kouzla zastavili (nadopovaní?) Němci Kromě maďarské ligy válel také v Realu Madrid, s nímž dokázal vybojovat třikrát v řadě vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. V šedesátých letech odehrál ještě čtyři zápasy za španělskou reprezentaci. I v jeho případě platilo, že ani nějaké to kilo navíc mu neubralo nic na fotbalové genialitě. Foto: Profimedia.cz

Jason Neil Shipperley (Anglie) Post: Útočník

Kluby: Chelsea, Watford, Southampton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Barnsley, Wimbledon, Sheffield United, Brentford

Kariéra: 1992 – 2007 Když se směrem k soupeřově brance rozběhl útočník Neil Shipperley, slabší povahy v zájmu vlastního zdraví vyklízely dráhu, po níž se valil. Během patnácti let v profesionálním fotbale stihl odehrát 446 zápasů, ve kterých nastřílel 119 gólů. Když v roce 1996 přestupoval ze Southamptonu z Premier League o soutěž níž do Crystal Palace, stal se prvním hráčem v této soutěži, za něhož klub zaplatil milion liber.

William Foulke (Anglie) Post: Brankář

Kluby: Sheffield United, Chelsea, Bradford City

Kariéra: 1894 – 1907 Gólman William Foulke si vysloužil přezdívku „Fatty“ neboli „Tlusťoch.“ Byl to 193 centimetrů vysoký obr, který vážil úctyhodných 152 kilogramů. Na přelomu 19. a 20. století odchytal jedenáct sezon v Sheffieldu United a v sezoně 1897/98 pomohl klubu vybojovat jeho jediný anglický titul v historii. Do dějin vstoupil také díky finálovému zápasu FA Cupu v roce 1902. Tehdy byl tak nespokojený s vyrovnávacím gólem Southamptonu, že po utkání vyběhl nahý z šatny a sudího naháněl jako zběsilý po hřišti. Rozhodčí Tom Kirkham se musel zabarikádovat v místnosti s kbelíky a smetáky a rozzuřeného Foulkeho, který už vylamoval panty dveří, museli zastavit kluboví funkcionáři a spoluhráči. Foto: Profimedia.cz

José Luis Chilavert (Paraguay) Post: Brankář

Kluby: Sportivo Luqueño, Guarani, San Lorenzo, Zaragoza, Velez Sarsfield, Štrasburk, Peñarol, Velez Sarsfield

Kariéra: 1982 – 2004 Paraguayský brankář José Luis Chilavert nastřílel během profesionální kariéry neuvěřitelných 67 gólů (včetně osmi reprezentačních) a v historické tabulce nejvíce skórujících gólmanů mu patří druhá příčka. Kromě toho, že často zahrával přímé kopy a penalty, se zapsal do povědomí fanoušků také vznětlivou povahou, výstředním chováním a viditelnou nadváhou. Ve fotbalovém světě měl přezdívku „Buldok“ a karikaturisté ho také jako psa tohoto plemene vykreslovali. Foto: Profimedia.cz

Pavel Horváth (Česká republika) Post: Záložník

Kluby: Sparta Praha, Jablonec, Slavia Praha, Sporting Lisabon, Galatasaray Istanbul, Teplice, Vissel Kóbe, Viktoria Plzeň

Kariéra: 1993 – 2015 Pavel Horváth byl jedním z nejkreativnějších českých fotbalistů uplynulých dvou desetiletí. Nikdy nebyl žádným tintítkem, v posledních sezonách na něm však bylo znát, že s sebou po hřišti tahá víc než pár nadbytečných kilogramů. Nadváhu, z níž si často sám dělal legraci, kompenzoval vynikajícím fotbalovým myšlením, předvídavostí a parádní kopací technikou. Foto: Profimedia.cz

Salvador Cabaňas (Paraguay) Post: Útočník

Kluby: 12 de Octubre, Guarani, Audax Italiano, Jaguares de Chiapas, America, General Caballero, Tanabi, Independiente

Kariéra: 1998 – 2014 Je neuvěřitelné, že paraguayský útočník Salvador Cabanas vůbec žije, natož že ještě poměrně nedávno hrával fotbal! V lednu roku 2010 byl totiž střelen v jednom z nočních barů v Mexico City do hlavy. Lékaři rozhodli, že kulku ponechají v mozku, protože by bylo příliš riskantní ji vyndat ven. Oscar Pistorius a 13 dalších sportovců, kteří zabíjeli Cabanas se navzdory vážnému zranění ještě tentýž rok vrátil k fotbalu. Že měl nějaké to kilo navíc, bylo vzhledem k tomu, co prožil, naprosto nepodstatné… Foto: Profimedia.cz

Adriano (Brazílie) Post: Útočník

Kluby: Flamengo, Inter Milán, Fiorentina, Parma, Sao Paulo, AS Řím, Corinthians, Atletico Paranaense, Miami United

Kariéra: 2000 – 2016 Brazilský útočník Adriano mohl zářit na fotbalovém nebi jako jedna z největších hvězd, ale obrovský potenciál, který v sobě nosil, nedokázal stoprocentně využít. Vyhrál sice s Interem Milán čtyřikrát italskou ligu a dvakrát tamní Pohár, a v Brazílii se stal dvojnásobným mistrem země s Flamengem, ale celou jeho kariérou se táhly jako červená nitka disciplinární prohřešky. S životosprávou byl často na štíru a jakmile mu začaly naskakovat roky, bylo to stále více znát. V posledních letech téměř nemohl zakopnout o angažmá. Z toho předposledního v Atleticu Paranaense ho vyhodili v dubnu roku 2014, protože vynechal bez omluvy několik tréninků. V lednu roku 2016 podepsal kontrakt v klubu Miami United, kde však nakonec neodehrál jediné soutěžní utkání a ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Diego Maradona (Argentina) Post: Útočník

Kluby: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Neapol, Sevilla, Newwell's Old Boys

Kariéra: 1976 – 1997 Argentinec Diego Maradona nikdy nebyl štíhlý jako proutek. Malý, podsaditý hráč s nízko položeným těžištěm však dokázal motat hlavy všem protivníkům, proti nimž nastoupil. VIDEO: 11 nejúžasnějších fotbalových gólů všech dob S přibývajícím věkem byly na jeho těle nadbytečné kilogramy stále patrnější. Když se k zálibě v dobrém jídle přidala ještě slabost pro kokain a zranění, znamenalo to konec fenomenálního fotbalisty, který se do dějin zapsal také jako jeden z největších podvodníků poté, co na mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 dal Anglii gól (boží) rukou. Foto: Profimedia.cz