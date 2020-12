Paul Pogba je na odchodu z Manchesteru United. Toto je 5 hráčů, kteří by ho mohli na Old Trafford nahradit

Čtyři roky po návratu do Manchesteru United je Paul Pogba jen bledým stínem hráče, který přiváděl do varu fotbalové fanoušky v dobách, kdy hrával v dresu Juventusu. Francouzský reprezentant musel v minulých letech svádět boj o místo v základní sestavě pod koučem Josém Mourinhem, a to samé zažívá i nyní, kdy tým vede Ole Gunnar Solskjaer.

Navzdory nepochybnému talentu se nedokázal mistr světa ze šampionátu v Rusku na Old Trafford prosadit tak, jak to od něho vedení klubu a fanoušci čekali. Není tedy divu, že se už během několika přestupních termínů čile spekulovalo o Pogbově odchodu z Manchesteru. Nikdy však nezněly hlasy o jeho přestupu silněji než nyní.

Jeho tři branky a šest asistencí v posledních 35 zápasech ve všech soutěžích asi není výkonem hodným fotbalisty, který je mnohými označován za jednoho z nejlepších středopolařů na světě. V 27 letech by měl být na výkonnostním vrcholu, na němž by měl vydržet ještě pár let, ale vypadá to, že Pogba už narazil na strop svých možností v Manchesteru United. Pokud chce oživit uvadající klubovou kariéru, musí odejít za novou výzvou jinam.

Hodně se píše o zájmu Realu Madrid, Paris Saint-Germain a Juventusu. A nejspíš opravdu do jednoho z těchto velkoklubů zamíří. Nás teď ale zajímá, kdo by francouzského záložníka mohl nahradit na Old Trafford. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici fotbalistů, o kterých se v této souvislosti momentálně nejčastěji hovoří.