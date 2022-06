Patrik Schick mezi rekordmany Bayeru. Toto je 6 nejdražších posil v historii Leverkusenu

Když Patrik Schick přestupoval do AS Řím, stal se nejdražším hráčem v historii tohoto italského klubu. A mezi nejcennější fotbalisty se zapsal i po příchodu do Leverkusenu. Za koho Bayer zaplatil víc? Jména šesti nejhodnotnějších posil v historii tohoto tradičního německého klubu najdete v následujících kapitolách.

6. Kevin Volland – 20 milionů eur Útočník pKevin Volland přišel do Leverkusenu v létě roku 2016 z Hoffenheimu, který za něho získal dvacet milionů eur. Patnáctinásobný německý reprezentant patřil k oporám Bayeru, během čtyř bundesligových sezonách nastřílel 44 branek. V roce 2020 se vydal vstříc nové výzvě a zamířil za 15,5 milionu eur do Monaka. Do Leverkusenu místo něho přišel Patrik Schick. Foto: Profimedia.cz

5. Aleksandar Dragović – 21 milionů eur Rakouský reprezentační stoper, který v národním týmu odehrál už rovnou stovku zápasů, byl hráčem Leverkusenu od roku 2016, kdy dorazil za 21 milionů eur z Dynama Kyjev. V sezoně 2017/18 hostoval v Leicesteru. Německý klub opustil loni v létě jako volný hráč po vypršení smlouvy a upsal se Červené Hvězdě Bělehrad. Někdejší bek Basileje či Austrie Vídeň si v dresu Bayeru připsal do statistik 106 startů ve všech soutěžích a čtyři branky. Foto: Profimedia.cz

4. Odilon Kossounou - 23 milionů eur Reprezentační obránce Pobřeží slonoviny Odilon Kossounou je zatím poslední drahou posilou Leverkusenu. Jako dvacetiletého mladíka ho Bayer koupil loni v létě za 23 milionů eur z belgických Brug. V německém klubu podepsal urostlý zadák pětiletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

3. Lucas Alario – 24 milionů eur Lucas Alario má na kontě devět zápasů v argentinské reprezentaci, ve kterých dal tři branky. V Leverkusenu je od roku 2017, kdy dorazil za 24 milionů eur z River Plate. Devětadvacetiletý útočník, dal během pěti sezon v Bundeslize 42 branek ve 126 zápasech. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

2. Patrik Schick – 26,5 milionu eur Druhým nejdražším hráčem v historii Leverkusenu se stal v roce 2020 Patrik Schick, jehož Bayer přivedl z AS Řím. Tehdy čtyřiadvacetiletý český útočník hrál v předchozí sezoně jako hostující hráč za Lipsko a v jeho barvách nasázel deset branek. Klub však nedokázal splnit vysoké finanční požadavky římského AS, které jej tak nakonec prodalo do Leverkusenu. S Bayerem Schick podepsal smlouvu na pět let. Foto: Profimedia.cz