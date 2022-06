Patrik Schick - miliardový klenot. Podívejte se, kolik peněz dosud stály přestupy a hostování českého útočníka

Patrik Schick má před sebou ještě kus kariéry, přesto toho už stihl hodně. Však za něho jeho zaměstnavatelé museli pokaždé pořádně zaplatit (téměř už dvě miliardy korun). Na kolik vyšel Sampdorii, na jaký balík peněz přišel AS Řím, kolik za něj zaplatilo Lipsko a jakou částku stál Leverkusen? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Sparta Praha – UC Sampdoria: 4 miliony eur Patrik Schick debutoval v nejvyšší české soutěži v sezoně 2013/14, kdy krátce zasáhl do dvou zápasů v dresu Sparty. O dva roky později zamířil na hostování do Bohemians 1905 a v 22 duelech si připsal osm tref. Jenže po návratu na Letnou nedostal pořádnou šanci a v roce 2016 přestoupil za čtyři miliony eur do italské Sampdorie. Foto: Profimedia.cz

UC Sampdoria – AS Řím: 38 milionů eur V Sampdorii Schick nabral parádní formu a v 35 soutěžních zápasech nastřílel 13 branek. Rázem okolo něj začaly kroužit přední evropské velkokluby. Na spadnutí byl jeho přestup do Juventusu, tehdy jednadvacetiletý útočník ale nakonec zamířil do AS Řím. Ten jej získal na roční hostování s povinnou opcí, takže za mladého forvarda zaplatil téměř miliardu korun. Obě strany ale od vzájemné spolupráce čekaly víc. Foto: Profimedia.cz

AS Řím – RB Lipsko: 3,5 milionu eur Schick se v Římě trápil, nedostával moc prostoru, a když už byl na hřišti, tak nedokázal prodat to, co předtím v Sampdorii. V 58 soutěžních zápasech dal jen osm branek a po dvou letech odešel. Spekulovalo se o řadě klubů, Schick ale zamířil na roční hostování do Lipska, které za něj zaplatilo 3,5 milionu eur. Během roku nastřílel deset branek, s týmem postoupil do semifinále Ligy mistrů a vedení klubu o něj mělo zájem. Jenže Lipsko odmítlo zaplatit částku okolo 25 milionů eur, které v Římě požadovali, a tak z jeho nákupu nakonec sešlo. Foto: Profimedia.cz