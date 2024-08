Patří k hvězdám ligy. 3 gólmani, z nichž se v létě nečekaně staly jedničky elitních týmů

Stalo se to i letos. V elitních ligových týmech měli o brankářských jedničkách jasno, jenže nakonec je vše jinak. Tři taková příklady najdete v následujících kapitolách.

Fotbalová sezona je dlouhá a náročná. Nikdy nevíte, co se během ní může stát, proto trenéři potřebují mít na každý post několik variant. Jenže jejich plány někdy vezmou za své.

Slavia si v zimě pořídila Jindřicha Staňka, z něhož ihned udělala jedničku. Tou měl být i v nové sezoně, v posledním utkání evropského šampionátu se ovšem zranil. V Edenu tak rázem museli vyřešit, co dál. Sázka na Aleše Mandouse? Nákup nového gólmana? Ne, jedničkou se stal jednadvacetiletý Antonín Kinský, jenž v minulém ročníku hostoval v Pardubicích. Ze Slavie byl na odchodu, zdálo se, že zamíří do Liberce, místo toho je ale oporou sešívaného souboru. V pěti ligových zápasech dostal jediný gól, parádní výkony podává i v bojích o Ligu mistrů.

Baník v létě nečekaně přišel o Jiřího Letáčka, jenž zamířil do španělské La Ligy. Místo něj do Ostravy přišel Dominik Holec, jedničkou se ovšem stal Jakub Markovič. Bývalý gólman Slavie působil v taky v Mladé Boleslavi a v Pardubicích, v minulém ročníku si připsal tři starty za Baník. Ve Slezsku je teď oporou.

Marián Tvrdoň (30 let, Plzeň)

Poté, co z Viktorky v zimě odešel Staněk, se mezi tři tyče postavil Martin Jedlička. Ten si vedl na výbornou a Staňka stoprocentně nahradil. Jenže teď je zraněný i on a do brány se musel postavit Marián Tvrdoň. Ten už dostal šanci i v minulém ročníku, tehdy ji ale příliš nevyužil. Letos je ale třicetiletý slovenský gólman ve formě! Ve třech ligových zápasech nedostal ani jeden gól a oporou je i na evropské scéně.

