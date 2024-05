Pastrňák, Zacha a spol. 5 hráčů Bostonu Bruins, kteří si v sezoně 2023/24 vydělali nejvíc peněz

Část 1 / 6



Tři čeští hokejisté byli v ročníku 2023/24 v kádru Bostonu. Zatímco Jakub Lauko má podepsanou nováčkovskou smlouvu, která mu nezajišťuje ani jeden milion dolarů za sezonu, další dva patřili mezi pětici, která si vydělala nejvíc peněz. Tyto hokejisty najdete v následujících kapitolách.

5. Pavel Zacha – 5,75 milionu dolarů Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL tyto prognózy dlouho nedokázal naplňovat. Šestka draftu z roku 2015 v elitní zámořské lize debutovala v sezoně 2015/16, kdy zasáhla do jednoho zápasu a připsala si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal český forvard 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. 8 českých hokejistů, kteří si v mládí vysloužili přezdívku „Nový Jágr" Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57) a ještě lépe si vedl v současné sezoně, v níž opět překonal padesátibodovou metu a posunul si své individuální maximum o trochu výš. Trenér týmu mu věří a dostává na ledě poměrně hodně času. Že si jeho práce v klubu cení, napovídá i jeho čtyřletý kontrakt, který podepsal loni v lednu a jenž mu v ročníku 2023/24 zajistil příjem ve výši 5,75 milionu dolarů, což z něj dělalo pátého nejlépe vydělávajícího hráče Bruins. Foto: Profimedia.cz

4. Linus Ullmark – 6 milionů dolarů Boston opět patřil k nejlepším týmům v základní části současné sezony NHL, a nebylo to jen zásluhou výborné ofenzívy, ale také díky skvělé obraně a brankářskému tandemu. Už třetím rokem působí v klubu Švéd Linus Ullmark, který podává od svého vstupu do NHL naprosto konsolidované výkony a zcela po právu už jednou získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana sezony. Je s podivem, že v draftu roku 2012 šel hráč jeho kvalit na řadu až v šestém kole. DRAFT 2012: 15 „podceněných" hráčů, kteří se dokázali prosadit v NHL V sezoně 2022/23 se stal prvním švédským brankářem, který dal v NHL gól. Povedlo se mu to v utkání s Vancouverem. Boston vedl 2:1 a Canucks vsadili vše na powerplay. „Byl to jeden z mých odvěkých snů. Vždycky jsem chtěl dát gól a teď jsem měl příležitost," řekl novinářům po utkání. „Zkoušel jsem to i na Winter Classic, ale nepodařilo se mi to, až teď se všechno sešlo." Jeho kvalit si v Bostonu cení – v současném ročníku mu přistálo na účtu rovných šest milionů dolarů. Smlouva, kterou podepsal v roce 2021, mu vyprší po příští sezoně. Foto: Profimedia.cz

3. Hampus Lindholm – 8 milionů dolarů Švédský obránce Hampus Lindholm byl do NHL draftován v roce 2012 jako šestý hráč v celkovém pořadí. Vybral si ho Anaheim, kde věrně hrál až do března 2022, kdy byl vyrejdován do Bostonu. V novém působišti nelenili a okamžitě mu dali k podpisu novou osmiletou smlouvu, která z aktuálně třicetiletého borce udělala jednoho z nejlépe placených beků v lize. Mistr světa z roku 2018 si v současné sezoně vydělal rovných osm milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

2. Charles McAvoy – 11 milionů dolarů Prvním výběrem Bostonu v draftu roku 2016 se stal americký obránce Charlie McAvoy, jehož si klub vytáhl jako 14. hráče v celkovém pořadí. Skautům na něm imponovala důrazná fyzická hra, vynikající bruslařské schopnosti a vysoký ofenzivní potenciál. McAvoy je typem inteligentního hokejisty, který umí nečekanou a přesnou přihrávkou vytvářet spoustu šancí pro spoluhráče a když na to přijde, dovede sám velmi přesně a tvrdě střílet. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 25 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Nyní, v 26 letech, má za sebou už sedm sezon v NHL a patří k nejlepším zadákům v lize. V současném ročníku odehrál 78 utkání v základní části soutěže a zaznamenal 47 bodů (12+35). V říjnu 2021 podepsal s Bruins osmiletý kontrakt, který z něho udělal nejlépe beka klubu. Foto: Profimedia.cz

1. David Pastrňák – 13 milionů dolarů David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi loni v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistila 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. 5 velkých reprezentačních akcí Davida Pastrňáka. Kam přijel a jak se mu vedlo? Jsou to bezpochyby skvěle vynaložené peníze, protože Pastrňák je nejproduktivnějším hráčem a vůbec nejvytíženějším forvardem mužstva. Na ledě stráví průměrně v každém střetnutí kolem 20 minut a střílí na branky soupeřů suverénně nejčastěji nejen z českých hráčů, ale je v tomto ohledu nejpilnější v NHL. Foto: Profimedia.cz