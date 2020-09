Pastrňák, Krejčí a spol. 6 hráčů Bostonu Bruins, kteří si v příští sezoně vydělají nejvíc peněz

Mistr světa a vítěz Světového poháru v roce 2016, na kterém dal pět branek a přidal tři nahrávky, podepsal s Bostonem zatím poslední kontrakt před čtyřmi lety. V nadcházející sezoně mu zajišťuje příjem rovných pěti milionů dolarů. Smlouva mu vyprší až v roce 2025. Bezpochyby jsou to dobře vynaložené peníze.

O šanci v Bostonu bojuje mladý český gólman Daniel Vladař. I on ale moc dobře ví, že dveře do klece Bruins jsou (zatím) zavřené. Místo mezi třemi tyčemi totiž hájí jeden z nejlepších brankářů světa Tuukka Rask, jenž během poslední výluky v NHL vypomáhal Plzni. Finskému reprezentantovi běží osmiletý kontrakt na 56 milionů dolarů. V příštím ročníku z něj dostane na účet šest a půl milionu dolarů.

1. Charlie Coyle - 8 milionů dolarů

Možná jste trochu v rozpacích, když nyní vidíte na nejvyšší příčce platového žebříčku Bostonu pro sezonu 2020/21 amerického útočníka Charlieho Coylea. Osmadvacetiletý borec se na vrcholu ocitl díky nesmírně povedenému play-off v roce 2019.

Během ročníku byl do Bostonu vytrejdován z Minnesoty a v základní části soutěže stihl odehrát v novém klubu 22 utkání, v nichž zaznamenal pouhých šest bodů (2+4). Jenže v bojích o Stanley Cup jako by ho pokropili živou vodou. Pomohl Bruins do finále 16 body (9+7) ve 24 zápasech a vysloužil si šestiletý kontrakt na 31,5 milionu dolarů, který mu začne běžet od příštího ročníku. V něm z celkové částky získá největší díl - rovných osm milionů dolarů.

