Pastrňák, Francouz či Palát. Tihle borci by letos získali individuální ceny v NHL, kdyby se udělovaly jen Čechům

Letošní sezona NHL je jiná. A tak jsme se rozhodli, že „udělíme“ prestižní ceny, které se v zámoří po sezoně každoročně předávají, jen a pouze českým hokejistům. Kdo by získal Lady Byng Memorial Trophy, Hart Memorial Trophy nebo Vezina Trophy? Podívejte se.

Vítěz: David Pastrňák (Boston Bruins) Nebýt předčasného konce základní části kvůli koronaviru, David Pastrňák by se poprvé v kariéře dostal přes sto kanadských bodů. Takto jich posbíral 95, zatímco druhý z Čechů Jakub Voráček se dostal na 56.

Vítěz: David Kämpf (Chicago Blackhawks) Tato trofej by mohla připadnout Davidu Kämpfovi. Pětadvacetiletý útočník Chicaga má za sebou třetí sezonu v dresu Blackhawks, dohromady v nich přitom vyfasoval jen 34 trestných minut. Letos měl hodně prostoru, posbíral 16 bodů, dostal ale jen osm trestných minut.

Vítěz: Filip Hronek (Detroit Red Wings) Tady je jasno. Nejlepším českým obráncem v aktuální sezoně byl Filip Hronek z Detroitu, který se stal jedním z klíčových hráčů Red Wings. Dvaadvacetiletý bek si do statistik připsal devět branek a 22 asistencí.

Vezina Trophy (Cena pro nejlepšího brankáře)

Vítěz: Pavel Francouz (Colorado Avalanche)

Do letošní sezony zasáhli tři čeští brankáři. Který z nich si vedl nejlépe? My se přikláníme k Pavlu Francouzovi z Colorada, který zasáhl do 34 zápasů a vychytal v nich 22 výher. Úspěšností zákroků se dostal na 92,27 procent a v průměru inkasoval jen 2,4 branky na zápas. Připsal si i jedno čisté konto.

Foto: Profimedia.cz