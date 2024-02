Pastrňák a spol. jsou v silné stáji. 8 českých hokejistů z NHL, které zastupuje agentura Alvo Sports

Část 1 / 9



Někdejší hokejista Aleš Volek založil před více než 20 lety agenturu ALVO Sports, která momentálně zastupuje více než stovku hráčů. Pod její křídla spadá například Michal Kempný, Roman Červenka či Tomáš Hyka, ale také osm Čechů z NHL. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Matěj Blümel (Dallas Stars) Rodák z Tábora Matěj Blümel je odchovancem pardubického hokeje. Někdejší člen všech reprezentačních výběrů od šestnáctky až po dvacítku odešel v 17 letech do zámoří a působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Waterloo Black Hawks. Poté, co byl v roce 2019 draftován Edmontonem jako stý hráč v celkovém pořadí, se po dvou letech vrátil domů a odehrál tři sezony v Pardubicích. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů V roce 2022 podepsal vstupní kontrakt s Dallasem a vypravil se podruhé za Atlantik. Převážnou část času však tráví ve farmářském celku Texas Stars v soutěži AHL, kde si vede velmi dobře. Šestkrát se už ale objevil také v NHL a v elitní soutěži dal i premiérový gól. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Filip Chytil (New York Rangers) Čtyřiadvacetiletý útočník, který byl do NHL draftován v roce 2017 už v prvním kole jako 21. v celkovém pořadí, si odbyl premiéru v nejlepší lize světa v ročníku 2017/18. V minulých pěti sezonách byl platným hráčem New Yorku Rangers. Nejlépe placená česko-slovenská pětka s brankářem v aktuální sezoně NHL. Vydělá si téměř 50 milionů dolarů Filip Chytil je jedním z borců, na kterém by do budoucna mohli v Madison Square Garden stavět. Dosud odehrál v NHL 337 utkání, v nichž zaznamenal 144 bodů za 64 branek a 80 asistencí, do konce sezony ale na těchto statistických záznamech nic nezmění, protože je kvůli zranění dlouhodobě mimo hru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 David Kämpf (Toronto Maple Leafs) Už sedm sezon patří do NHL David Kämpf. Čerstvě devětadvacetiletý forvard poprvé okusil extraligu už v sezoně 2012/13 a v dalších letech z něho vyrostl jeden z klíčových hráčů Chomutova. V ročníku 2016/17 posbíral 31 bodů, nakoukl do reprezentace a další rok už hrál v NHL za Chicago. Nyní tráví už třetí ročník v Torontu, kde má podepsanou smlouvu do konce sezony 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Jiří Kulich (Buffalo Sabres) Útočník Jiří Kulich hokejově vyrůstal v Chomutově, v části sezony 2020/21 však hostoval v Karlových Varech a v pouhých šestnácti letech okusil extraligu. V ročníku 2021/22 už byl kmenovým hráčem Energie a měl jisté místo v sestavě. Odehrál 49 utkání, ve kterých posbíral 14 bodů za devět gólů a pět nahrávek. Dvakrát se představil v českém národním týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let a třikrát byl členem juniorské reprezentace na světovém šampionátu. Výrazně se podílel na loňském zisku stříbrné medaile i na letošním bronzu a dvakrát si vysloužil zařazení do All-Star týmu turnaje. Výjimeční. 11 Čechů, kteří se na šampionátech juniorů od rozdělení federace dostali do All-Star týmu Šikovný forvard šel v předoňském draftu na řadu už v prvním kole jako osmadvacátý, když po něm sáhlo Buffalo. Celou minulou sezonu strávil ve farmářském celku Rochester Americans v soutěži AHL, kde si vedl skvěle. Začal tam ve velkém stylu i aktuální ročník, v němž už se dočkal i pozvánky do NHL a odehrál tam debutové utkání. S Buffalem má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Jakub Lauko (Boston Bruins) Útočník Jakub Lauko byl po Davidu Pastrňákovi, Danielu Vladařovi či Jakubu Zbořilovi dalším českým hráčem, kterého si vybral Boston během draftu v posledních několika letech. Na řadu šel v roce 2018 ve třetím kole ze 77. pozice. Před draftem ukázal, že se v něm skrývá hodně zajímavý potenciál. Vědí, jak chutná NHL. 10 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu Tři sezony odehrál v nižší zámořské soutěži AHL v dresu celku Providence Bruins. V ročníku 2022/23 dostal konečně šanci i v NHL. Dosud zvládl v elitní lize odehrát na šest desítek utkání. Smlouvu v Bostonu má podepsanou do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Tomáš Nosek (New Jersey Devils) V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. Byl o ně zájem. 8 Čechů, kteří byli vybráni v rozšiřovacích draftech NHL od roku 2000 V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a Golden Knights po něm sáhli už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém klubu byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. V létě 2021 se upsal na dva roky Bostonu a nyní je hráčem New Jersey. V současném působišti však odehrál pouze šest utkání a momentálně je na marodce, Jeho návrat na led do konce sezony je nejistý. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 David Pastrňák (Boston Bruins) David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi letos v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Když se zelenáči hrnou vpřed jako buldozer. 3 nejmladší vítězové v historii ankety Zlatá hokejka Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Jakub Vrána (St. Louis Blues) Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu. V 73 zápasech své kompletní premiérové základní části soutěže posbíral 27 bodů za 13 gólů a 14 asistencí. V další sezoně už se dostal na 47 bodů (24+23) v 82 zápasech a o rok později měl 52 bodů (25+27) po odehrání 69 utkání. V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. Washington opouštěl s bilancí 284 odehraných zápasů a 157 bodů jako třetí nejproduktivnější Čech v historii klubu. Ve stínu Pastrňáka či Vrány. 4 Češi z draftu 2014, kteří se nedočkali startu v NHL V roce 2022 však kariéru v NHL přerušil a léčil se v programu pro závislosti a duševní problémy. Následně byl z Detroitu vyexpedován do St. Louis, kde s ním však už zřejmě nepočítají. Zařadili ho na listinu volných hráčů, ale konkurence o něj neměla zájem, takže byl poslán do farmářského týmu, hraje v AHL a čeká, zda nedostane ještě šanci v prvním týmu. Foto: Profimedia.cz