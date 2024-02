Parťáci k Chorému. 4 další hráči Plzně, kteří klepou na dveře reprezentace

Martin Jedlička

Všichni ví, jaká je nyní situace okolo českých gólmanů. Jindřich Staněk je zraněný, Tomáš Vaclík bez praxe, Jiří Pavlenka nechytá. Matěj Kovář naskakuje „jen“ v pohárech a Václav Hladký v reprezentaci ještě nebyl. To by mohla být šance i pro další jména. Třeba pro Martina Jedličku, jenž se v zimě vrátil z Bohemky do Viktorky a už ve třech zápasech v řadě nedostal gól.